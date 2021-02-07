FT сообщила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Издание провело собственное исследование на 2 тыс. человек, которое показало отсутствие защиты после инъекции британской вакцины от выявленного в Южной Африке варианта коронавируса

Фото: Frank Augstein / AP

Разработанная британской фармакологической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом вакцина от COVID-19 намного менее эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственное исследование.

FT провело рандомизированное двойное слепое исследование на 2 тыс. человек. Оно показало, что инъекция вакцины от AstraZeneca, по всей видимости, не обеспечивает защиты при легком и умеренном течении болезни, вызванной вирусом из ЮАР.

При этом эффективность британского препарата против тяжелой формы болезни и влияние ее на смертность при заражении южноафриканским штаммом пока что не изучены.

Как пишет издание, так называемый вариант Кента (новый тип коронавируса, который распространяется в мире с декабря прошлого года) изначально был так же восприимчив к британской вакцине, как и прежние штаммы. Однако позже некоторые его типы — в частности, вызвавшие рост заболеваемости в Южной Африке и Бразилии — приобрели мутацию E484K. Именно она снижает эффективность препарата от AstraZeneca.