СМИ узнали о планах Байдена запретить въезд в США для побывавших в ЮАР

Президент США Джо Байден введет ограничение на въезд на американскую территорию для большинства иностранцев, недавно побывавших в ЮАР, из-за распространения нового штамма коронавируса в этой стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения США.

Агентство передает, что 25 января Байден отменит разрешение своего предшественника на посту президента Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения.

«Мы добавляем ЮАР в список ограничений из-за наличия опасного варианта [коронавируса], который уже распространился за пределы Южной Африки», — сказала заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктор Энн Шучат.

Трамп за день до инаугурации Байдена, которая состоялась 20 января, подписал указ, восстанавливающий неограниченный въезд в США из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана Трамп решил сохранить, так как эти государства отказались от сотрудничества в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о коронавирусной инфекции.