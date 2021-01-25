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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о планах Байдена запретить въезд в США для побывавших в ЮАР

Президент США Джо Байден введет ограничение на въезд на американскую территорию для большинства иностранцев, недавно побывавших в ЮАР, из-за распространения нового штамма коронавируса в этой стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения США.

Агентство передает, что 25 января Байден отменит разрешение своего предшественника на посту президента Дональда Трампа на въезд для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения.

«Мы добавляем ЮАР в список ограничений из-за наличия опасного варианта [коронавируса], который уже распространился за пределы Южной Африки», — сказала заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США доктор Энн Шучат.

Южноафриканские ученые доказали повышенную заразность нового штамма COVID
Общество
Фото:Siphiwe Sibeko / Reuters

Трамп за день до инаугурации Байдена, которая состоялась 20 января, подписал указ, восстанавливающий неограниченный въезд в США из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана Трамп решил сохранить, так как эти государства отказались от сотрудничества в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о коронавирусной инфекции.

В связи с этим официальный представитель переходной команды Байдена Джен Псаки заявила, что новый президент не только не позволит ослабить ограничения на въезд в США, но и планирует ужесточить меры.

Власти ЮАР объявили об обнаружении нового типа коронавируса в конце декабря. Именно с этой мутацией в стране связали вторую волну пандемии. Эпидемиологи говорили, что новый штамм более агрессивный и заразный, чем ранее известные мутации. Ученые также пришли к выводу, что это вариант вируса чреват риском повторного заражения COVID-19, а уже разработанные вакцины могут оказаться против него малоэффективными.

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«Южноафриканский» штамм 501Y.V2 также обнаружили в Дании, Франции, Японии, США и других странах.

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