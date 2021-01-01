Израиль приостановил полеты в Британию и ЮАР из-за нового типа COVID

Израиль приостановил авиасообщение с Великобританией, Данией и ЮАР в связи с обнаружением в них нового штамма коронавируса. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить проникновения нового типа коронавируса в Израиль. Мы закрыли небо для всех рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР. Это страны, в которых обнаружили мутировавший коронавирус. При необходимости в список будут добавлены и другие страны», — написал он.

Граждан, которые вернутся из Великобритании, Дании и ЮАР, поместят на карантин в специально отведенных центрах, сообщила со ссылкой на решение израильских властей газета Haaretz. Прибывшим из других стран разрешат уйти на домашнюю самоизоляцию.

В Минздраве Великобритании сообщили об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот штамм вируса может быть на 70% заразнее.