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Пандемия коронавируса ,  
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Израиль приостановил полеты в Британию и ЮАР из-за нового типа COVID

Израиль приостановил авиасообщение с Великобританией, Данией и ЮАР в связи с обнаружением в них нового штамма коронавируса. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить проникновения нового типа коронавируса в Израиль. Мы закрыли небо для всех рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР. Это страны, в которых обнаружили мутировавший коронавирус. При необходимости в список будут добавлены и другие страны», — написал он.

Граждан, которые вернутся из Великобритании, Дании и ЮАР, поместят на карантин в специально отведенных центрах, сообщила со ссылкой на решение израильских властей газета Haaretz. Прибывшим из других стран разрешат уйти на домашнюю самоизоляцию.

Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса
Общество
Фото:Amr Nabil / AP

В Минздраве Великобритании сообщили об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот штамм вируса может быть на 70% заразнее.

Новую версию вируса обнаружили и в ряде других стран, в том числе в ЮАР, Дании, Италии, Нидерландах и Австралии. В то же время во Всемирной организации здравоохранения отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. Помимо этого, пока нет научных доказательств, что новый штамм иначе реагирует на вакцины.

На фоне новости о распространении в Великобритании нового штамма коронавируса ряд стран приостановили авиасообщение с королевством. Среди них Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Турция. Власти России пока не планируют закрывать авиасообщение с Великобританией, сообщили в оперативном штабе.

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Источник: JHU
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