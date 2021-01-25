Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «африканского» штамма COVID

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Южноафриканскую мутацию коронавирусной инфекции пока не выявили на территории России. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что большинство тест-систем, которые используют в стране, позволяют выявить новые штаммы, в том числе южноафриканскую мутацию и британский штамм коронавируса.

«На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся», — заявили в надзорном ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что ряд исследователей сообщают о риске повторно заразиться южноафриканским штаммом COVID-19. При этом в рецензируемых научных журналах пока нет ни одной публикации, которая бы этот тезис подтверждала.