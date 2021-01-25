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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «африканского» штамма COVID

Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Южноафриканскую мутацию коронавирусной инфекции пока не выявили на территории России. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что большинство тест-систем, которые используют в стране, позволяют выявить новые штаммы, в том числе южноафриканскую мутацию и британский штамм коронавируса.

«На данный момент южноафриканский вариант на территории России не выявлялся», — заявили в надзорном ведомстве.

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В Роспотребнадзоре добавили, что ряд исследователей сообщают о риске повторно заразиться южноафриканским штаммом COVID-19. При этом в рецензируемых научных журналах пока нет ни одной публикации, которая бы этот тезис подтверждала.

О появлении нового вида коронавируса в ЮАР заявили в декабре прошлого года. Тогда ученые сообщили, что изучают образцы штамма с марта, но преобладать он начал в последние два месяца 2020 года. Именно с этой разновидностью вируса ученые ЮАР связали вторую волну заболеваний в стране.

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В январе исследователи из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга сообщили, что новый вид коронавирусной инфекции может приводить к повторному заражению, а разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными против него. Кроме того, ученые заявили, что новый вид COVID-19 более заразен, чем «классический».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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новый штамм коронавируса коронавирус ЮАР роспотребнадзор COVID-19
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