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Эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов COVID из ЮАР и Японии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На территории России не обнаружены штаммы коронавирусной инфекции из ЮАР и Японии. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Пока «южноафриканский» и «японский» штаммы коронавируса в России не обнаружены», — сказал Горелов.

О появлении нового штамма коронавируса в ЮАР стало известно в декабре 2020 года. Тогда ученые сообщили, что изучают образцы штамма с марта, однако преобладать он начал в конце года. В январе исследователи из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга выяснили, что новый вид коронавируса может приводить к повторному заражению, также они сообщили, что южноафриканский вирус более заразен, чем «классический».

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «африканского» штамма COVID
Общество
Фото:Alexander Koerner / Getty Images

«Японский» штамм коронавируса был обнаружен в январе. Власти Японии сообщали, что мутировавший COVID-19 завезли в страну четыре человека. Их выявили в токийском аэропорту Ханэда, зараженные прилетели из Бразилии. По данным ученых, пока нет доказательств о большей заразности этого штамма вируса. Однако глава Национального института инфекционных заболеваний
Такадзи Вакита рассказывал, что мутация, привезенная из Бразилии, имеет сходство с более заразными штаммами коронавируса, которые распространяются в Великобритании и Бразилии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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