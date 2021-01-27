Эпидемиолог заявил об отсутствии в России штаммов COVID из ЮАР и Японии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На территории России не обнаружены штаммы коронавирусной инфекции из ЮАР и Японии. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Пока «южноафриканский» и «японский» штаммы коронавируса в России не обнаружены», — сказал Горелов.

О появлении нового штамма коронавируса в ЮАР стало известно в декабре 2020 года. Тогда ученые сообщили, что изучают образцы штамма с марта, однако преобладать он начал в конце года. В январе исследователи из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга выяснили, что новый вид коронавируса может приводить к повторному заражению, также они сообщили, что южноафриканский вирус более заразен, чем «классический».

«Японский» штамм коронавируса был обнаружен в январе. Власти Японии сообщали, что мутировавший COVID-19 завезли в страну четыре человека. Их выявили в токийском аэропорту Ханэда, зараженные прилетели из Бразилии. По данным ученых, пока нет доказательств о большей заразности этого штамма вируса. Однако глава Национального института инфекционных заболеваний

Такадзи Вакита рассказывал, что мутация, привезенная из Бразилии, имеет сходство с более заразными штаммами коронавируса, которые распространяются в Великобритании и Бразилии.