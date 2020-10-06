Следователи завели дело об истязании детей в уральском монастыре

В июне мятежный схиигумен Сергий сместил настоятельницу монастыря. В 2000-х годах он участвовал в строительстве обители и был его первым духовником. Жившие в монастыре дети позже сообщали, что их били и заставляли стоять на горохе

Среднеуральский женский монастырь (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Следственный комитет завел уголовное дело об истязании детей на территории Среднеуральского женского монастыря, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки, сообщается на сайте СК. Дело заведено по пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность).

По версии следствия, люди, личность которых пока не установлена, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям». Это продолжалось с 2004 по 2019 год.

В середине июня в Среднеуральском женском монастыре схиигумен Сергий сместил игуменью и фактически захватил власть в обители. До этого он высказывался против введения ИНН, проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и рассуждал о попытках чипировать население России. Священника отстранили от службы, но он отказался подчиниться, и в конце июля патриарх Кирилл лишил его сана.

В начале 2000-х Сергий участвовал в строительстве Среднеуральского монастыря и был его первым духовником. Жившие в обители несовершеннолетние воспитанники позже сообщали о жестоком обращении и издевательствах, писала Би-би-си. Некоторые из них рассказывали журналистам об антисанитарных условиях, нехватке еды и о том, что их били и заставляли стоять на горохе.