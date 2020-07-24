Патриарх Кирилл лишил сана мятежного схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии и лишил Сергия (Романова) сана схиигумена. Об этом сказано на сайте РПЦ.

В сообщении указано, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, которые запрещают ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать без письменного благословения правящего архиерея территорию Иоанно-Богословского мужского скита.

«Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)», — сказано в сообщении. В связи с нарушением канонических норм Патриарх Кирилл прекратил его поминовение.

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