Епархия пожаловалась МВД на отказ впустить комиссию в уральский монастырь

Епархия Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы в связи с отказом впустить комиссию по инвентаризации на территорию женского Среднеуральского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схиигуменом Сергием (Романовым. — РБК). Об этом РБК сообщили пресс-службе епархии.

«Сегодня утром епархиальная комиссия не была допущена на территорию монастыря для проведения молебна и осуществления инвентаризации. В связи с чем епархия обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщили в пресс-службе.

Ранее епархия объявила, что комиссия проведет инвентаризацию недвижимого имущества на территории монастыря. В пресс-службе пояснили, что представители епархии должны были выявить неоформленные постройки, а также проверить правила эксплуатации строений.

10 сентября, церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви. До этого, в июле его лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги. В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. Часть монахинь были вынуждены покинуть монастырь вместе с настоятельницей.