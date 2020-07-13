Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Лебединая неверность: как защититься от отжима бизнеса партнерами РБК Pro Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн РБК Pro Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно» РБК Pro Так говорит Галицкий: бизнес плохо запускать только во время войны Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 22:59 Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска Общество, 22:51 Путин сократил центральный аппарат МВД Общество, 22:45 Адвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова после ДТП Общество, 22:38 Рогозин назвал космические корабли США гламурными версиями «Союзов» Общество, 22:36 Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи СБ ООН Политика, 22:34 Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре Общество, 22:33 ЕС и ОБСЕ предложили вернуть наблюдателей в Армению и Азербайджан Политика, 22:17 Суд продлил арест для бывшего помощника Фургала в Госдуме Политика, 22:02 Эксперты спрогнозировали рост долгов ведущих мировых компаний на $1 трлн Бизнес, 21:46 Как заработать на компании-пустышке: рассказываем, что такое SPAC Инвестиции, 21:32 Рогозин сравнил американскую лунную программу с НАТО Технологии и медиа, 21:21 Баскетболист «Хьюстона» Уэстбрук заразился коронавирусом Спорт, 21:17 Комитет защиты журналистов наградил премией Светлану Прокопьеву Общество, 21:15
Общество ,  
0 

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре

Сергей Ерженков
Сергей Ерженков (Фото: xenia_sobchak / Instagram)

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер ее съемочной группы Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из-за потасовки в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом РБК сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин.

Бадамшин напомнил, что в ходе конфликта Ерженкову сломали руку.

Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в СК по статье о воспрепятствовании законной журналистской деятельности, насилии над журналистом, повреждении или уничтожении оборудования, а также угрозе такого насилия. Она написала, что Ерженков получил «серьезную травму руки», а она «отделалась синяками».

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Общество

Инцидент с участием съемочной группы Собчак произошел 27 июля. Журналистка прибыла в Свердловскую область, чтобы снять фильм об отстраненном схиигумене Сергии. Она сообщила, что во время посещения монастыря на ведущую и ее съемочную группу напали и избили их, а также отняли камеру и удалили отснятый материал. В Екатеринбургской епархии в свою очередь заявили, что «с первого дня» просили «не нагнетать» и так «духовно нездоровую» ситуацию, которая сложилась в монастыре.

Как писали местные СМИ, в середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину) и фактически захватил там власть. При этом в пресс-службе епархии заявили, что настоятельница по благословению правящего архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, которые не поддержали «раскольническую позицию» Сергия.

Теги: Ксения Собчак, уголовное дело, монастырь
Материалы по теме
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
Общество
Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре
Общество
Режиссер сообщил о сломанной руке во время нападения на него и Собчак
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter