Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в уральском монастыре

Сергей Ерженков (Фото: xenia_sobchak / Instagram)

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер ее съемочной группы Сергей Ерженков подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из-за потасовки в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом РБК сообщил адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин.

Бадамшин напомнил, что в ходе конфликта Ерженкову сломали руку.

Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в СК по статье о воспрепятствовании законной журналистской деятельности, насилии над журналистом, повреждении или уничтожении оборудования, а также угрозе такого насилия. Она написала, что Ерженков получил «серьезную травму руки», а она «отделалась синяками».

Инцидент с участием съемочной группы Собчак произошел 27 июля. Журналистка прибыла в Свердловскую область, чтобы снять фильм об отстраненном схиигумене Сергии. Она сообщила, что во время посещения монастыря на ведущую и ее съемочную группу напали и избили их, а также отняли камеру и удалили отснятый материал. В Екатеринбургской епархии в свою очередь заявили, что «с первого дня» просили «не нагнетать» и так «духовно нездоровую» ситуацию, которая сложилась в монастыре.