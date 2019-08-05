В Ачинске после взрывов на военном складе открыли эвакуационные пункты

В Ачинске после взрывов на военном складе открыли эвакуационные пункты

После взрывов на артиллерийском складе в Ачинске Красноярского края открыли эвакуационные пункты, сообщается на сайте города. Пункты открыты в школах №1,12 и 18, там организовано питание и питьевая вода.

Серия взрывов на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа произошла днем 5 августа. По данным Минобороны, причиной взрывов стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

В МЧС сообщили, что проводится эвакуация людей в радиусе 20 км от склада в двух населенных пунктах — Новый Улуй и Каменка. «РИА Новости» со ссылкой на Ачинскую межрайонную больницу сообщало, что пострадали восемь человек.

Ачинский глиноземный комбинат компании UC Rusal, расположенный примерно в 8 км от военной части, принял решение остановить работу и эвакуировать всех сотрудников. РЖД из-за взрывов ограничили движение поездов на участке Красноярской железной дороги Ачинск-2 — Назарово.