Минобороны сообщило причины взрывов в Красноярском крае

В Ачинском районе произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Население эвакуируют в радиусе 20 км от места ЧП

Фото: Дмитрий Скворцов / ТАСС

Причиной взрывов на складе в Ачинском районе Красноярского края стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС. Личный состав эвакуирован.

ЧП произошло около 17:00 (13:00 мск) на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

«Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения», — сообщили в министерстве.