Серебренников отказался обжаловать приговор суда из-за депрессии

По словам его адвоката, режиссер устал от долгой тяжбы и решил отказаться от подачи апелляции. Суд приговорил его к трем годам условно, штрафу в 800 тыс. и обязал его возместить ущерб Министерству культуры

Кирилл Серебренников (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Защита режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии». Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов. Позднее он подтвердил РБК эту информацию.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», — сказал Харитонов.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно с взысканием с него штрафа в 800 тыс. руб. После вынесения приговора и выхода из здания суда режиссер заявил о необходимости бороться за правду. Тогда же его адвокат заявлял, что защита обжалует приговор.

Апелляции на приговор суда ранее уже подали адвокаты бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, а также бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Малобродского суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб., Итина — к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб.