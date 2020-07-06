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Дело Серебренникова ,  
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Серебренников отказался обжаловать приговор суда из-за депрессии

По словам его адвоката, режиссер устал от долгой тяжбы и решил отказаться от подачи апелляции. Суд приговорил его к трем годам условно, штрафу в 800 тыс. и обязал его возместить ущерб Министерству культуры
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Защита режиссера Кирилла Серебренникова не будет обжаловать приговор по делу «Седьмой студии». Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов. Позднее он подтвердил РБК эту информацию.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», — сказал Харитонов.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно с взысканием с него штрафа в 800 тыс. руб. После вынесения приговора и выхода из здания суда режиссер заявил о необходимости бороться за правду. Тогда же его адвокат заявлял, что защита обжалует приговор.

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Апелляции на приговор суда ранее уже подали адвокаты бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, а также бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина. Малобродского суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб., Итина — к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. руб.

Руководители «Седьмой студии» во главе с режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвинялись в хищении 129 млн руб. из госсубсидии общим объемом в 216 млн руб., выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа». Идею проекта поддерживал Дмитрий Медведев, а порядок финансирования утвердил Владимир Путин. В суде Серебренников рассказывал, что в рамках проекта в 2011–2014 годах было проведено более 340 мероприятий.

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Следствие и гособвинение полагали, что Серебренников, главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева, бывшие генпродюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Екатерина Воронова, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум создали «устойчивую преступную группу» и обналичивали деньги через фиктивные договоры с подставными лицами.

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Единственным фигурантом дела, признавшим вину, стала Нина Масляева. На ее признании и дальнейших показаниях строило свою версию произошедшего следствие. Суд приговорил Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии, после чего освободил от наказания в связи с фактическим отбытием срока наказания под стражей и на домашнем аресте.

Авторы: Георгий Тадтаев, Маргарита Алехина
Теги: Кирилл Серебренников, обжалование приговора
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