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Дело Серебренникова ,  
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Защита обжаловала приговор для двух фигурантов дела «Седьмой студии»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» о хищении 129 млн руб. (ст. 159 УК России) при реализации театрального проекта «Платформа» по приговорам для двух фигурантов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

В суд поступили апелляционные жалобы от бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»
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26 июня суд приговорил режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к трем годам условно и назначил ему штраф 800 тыс. руб. Условные сроки и штрафы также получили бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин (три года условно и штраф в 200 тыс. руб.) и продюсер Алексей Малобродский (два года условно и штраф в 200 тыс. руб.).

Экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум, которая была одним из фигурантов дела, суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность, освободив ее от наказания.

Как установил суд, фигуранты дела похитили 129 млн руб. из госсубсидии общим объемом 216 млн руб., выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа».

По версии следствия, они создавали «устойчивую преступную группу» и обналичивали деньги через фиктивные договоры с подставными лицами, а затем использовали по своему усмотрению.

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Оглашение приговора Кириллу Серебренникову

30 июня суд приговорил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам тюремного заключения. Однако суд освободил Масляеву от наказания, так как та фактически уже отбыла этот срок под стражей и домашним арестом.

Масляева единственная из всех фигурантов дела «Седьмой студии» признала вину. После того как женщина заключила со следствием досудебное соглашение, ее дело выделили в отдельное производство.

Теги: Кирилл Серебренников, обжалование приговора, «Седьмая студия» ..., Алексей Малобродский, Юрий Итин
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