Защита обжаловала приговор для двух фигурантов дела «Седьмой студии»

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Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» о хищении 129 млн руб. (ст. 159 УК России) при реализации театрального проекта «Платформа» по приговорам для двух фигурантов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

В суд поступили апелляционные жалобы от бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

26 июня суд приговорил режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова к трем годам условно и назначил ему штраф 800 тыс. руб. Условные сроки и штрафы также получили бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин (три года условно и штраф в 200 тыс. руб.) и продюсер Алексей Малобродский (два года условно и штраф в 200 тыс. руб.).

Экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум, которая была одним из фигурантов дела, суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность, освободив ее от наказания.