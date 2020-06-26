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Дело Серебренникова ,  
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«Рады хотя бы условному сроку»: реакция на приговор Серебренникову

Суд приговорил Кирилла Серебренникова и еще двух фигурантов дела «Седьмой студии» к условным срокам и крупным штрафам. Что думают о решении суда деятели культуры — в материале РБК

Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»: «Говорить о том, что это радостное событие, можно с большой оговоркой. Что мы в реальности видим: совершенно невиновных людей, сделавших такой объем общественного блага, которые должны быть героями, после стольких лет издевательств и благодаря, я думаю, колоссальной общественной поддержке все-таки не рискнули посадить на реальные сроки, а дали условные сроки, но еще при этом заставили их выплачивать безумные суммы Минкультуры. <...>

Мы все исходили из самого страшного сценария, и этот бездарный спектакль специально затягивался, столько часов надо было читать [приговор], и более того, все претензии, которые ему предъявлялись, были столь ужасные, что, конечно, по законам драматургии мы должны сейчас просто радоваться, и отчасти все-таки отлегло от сердца. <...> Несомненно, должна быть апелляция, и, может быть, в более высоких инстанциях можно будет опровергнуть идею иска, частично пересмотреть. <...> Смогут ли Кирилл Серебренников и коллеги продолжать свою деятельность — это на самом деле большой вопрос».

Александр Калягин, глава Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera: «Есть такое выражение — «ну хоть так». Ну хоть так, потому что все остальное требует каких-то для меня расшифровок, понятий, некоторые вещи я не понимаю, что подразумевается. Выпустили на свободу — это уже хорошо, это уже прекрасно. Все равно осадок остался».
Рома Зверь, музыкант и актер: «Видите, в какой ситуации мы живем, мы радуемся условному сроку, потому что все боялись, что дадут реальный. Но я считаю, что Кирилла Серебренникова нужно полностью оправдать. Но у нас суд, к сожалению, так не может поступить, поэтому мы все рады хотя бы условному сроку».
Никита Кукушкин, актер «Гоголь-центра»: «Я люблю Кирилла Семеновича, и, слава богу, он едет домой».

Лия Ахеджакова, актриса: «Честно говоря, настолько запугали, так нервы измотали... Я представляю, что там с отцом [Кирилла Серебренникова], Семеном Михайловичем, мама уже умерла. [Один из фигурантов дела, бывший гендиректор «Гоголь-центра»] Леша Малобродский — он же сердечник, он на пределе просто. Я не могу сейчас, как ребята, молодежь, аплодировать и смеяться и сказать: «Фу, слава богу». Они нас всех запугали, чтобы мы знали: «Имейте в виду, вот так с вами будет, чуть что вякнете, где не то скажете, против нас пойдете, будет так». Слишком страшно это было. И очень долго, три года запугивать людей... Это ж Министерство культуры травило, преступая через свои же законы, которые они выпускали. Надо расследовать теперь поведение Министерства культуры этого».

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию: «Я знаю, что художественный руководитель не отвечает за финансы. Я думаю, что все люди, которые подписались в его [Кирилла Серебренникова] защиту, — все люди великие в своей профессии и уважаемые всей страной. Но на него суду плевать и на нас на всех плевать».

Глеб Панфилов, режиссер: «Я сожалею, потому что для меня Серебренников — серьезный, глубокий и талантливый человек, который, возможно, не так безупречно знает всю эту бухгалтерскую кухню, как следовало бы ему знать. Для меня он невиновен. Возможно, были какие-то ошибки в ведении финансов, но сам суд прискорбен в своем решении для меня. Я по этому поводу совершенно надеялся на другое решение. Ему к экономике надо относиться теперь более внимательно, тщательнее, прежде чем следовать дальше. Вообще, эта часть в нашей работе нередко вызывает всякие ситуации экстремальные. Тут надо еще поработать всем сторонам».

Авторы: Юлия Старостина, Майя Бобенко, Артем Афонский, Екатерина Костина
При участии: Анастасия Антипова
Теги: «Седьмая студия», Кирилл Серебренников, «Платформа», приговор
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