«Рады хотя бы условному сроку»: реакция на приговор Серебренникову

Суд приговорил Кирилла Серебренникова и еще двух фигурантов дела «Седьмой студии» к условным срокам и крупным штрафам. Что думают о решении суда деятели культуры — в материале РБК

Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»: «Говорить о том, что это радостное событие, можно с большой оговоркой. Что мы в реальности видим: совершенно невиновных людей, сделавших такой объем общественного блага, которые должны быть героями, после стольких лет издевательств и благодаря, я думаю, колоссальной общественной поддержке все-таки не рискнули посадить на реальные сроки, а дали условные сроки, но еще при этом заставили их выплачивать безумные суммы Минкультуры. <...>

Мы все исходили из самого страшного сценария, и этот бездарный спектакль специально затягивался, столько часов надо было читать [приговор], и более того, все претензии, которые ему предъявлялись, были столь ужасные, что, конечно, по законам драматургии мы должны сейчас просто радоваться, и отчасти все-таки отлегло от сердца. <...> Несомненно, должна быть апелляция, и, может быть, в более высоких инстанциях можно будет опровергнуть идею иска, частично пересмотреть. <...> Смогут ли Кирилл Серебренников и коллеги продолжать свою деятельность — это на самом деле большой вопрос».

Александр Калягин, глава Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera: «Есть такое выражение — «ну хоть так». Ну хоть так, потому что все остальное требует каких-то для меня расшифровок, понятий, некоторые вещи я не понимаю, что подразумевается. Выпустили на свободу — это уже хорошо, это уже прекрасно. Все равно осадок остался». «Есть такое выражение — «ну хоть так». Ну хоть так, потому что все остальное требует каких-то для меня расшифровок, понятий, некоторые вещи я не понимаю, что подразумевается. Выпустили на свободу — это уже хорошо, это уже прекрасно. Все равно осадок остался».