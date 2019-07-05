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Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево
В ходе проверки, организованной из-за проблем с получением и отправкой багажа в Шереметьево, также возбудили 38 дел об административных нарушениях
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ряд руководителей ООО «Шереметьево Хендлинг», ответственного за транспортировку багажа в одноименном столичном аэропорту, уволены после прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества», — говорится в сообщении ведомства.

Транспортная прокуратура также сообщила, что в Шереметьево одновременно увеличили число сотрудников багажной службы — наняли 200 человек, а также привлекли к работе 300 «сотрудников партнерских компаний». Кроме того, был организован поэтапный перевод рейсов из терминала D.

В общей сложности правоохранительные органы возбудили 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Общество
В Шереметьево начали внутреннюю проверку из-за задержек багажа

Проблемы с с выдачей багажа в Шереметьево начались еще в конце мая. Тогда пассажиры сообщали, что в среднем чемоданы с половины прибывающих рейсов приходилось ждать 1,5–2 часа. Некоторые говорили, что ожидали их выдачи больше 3–4 часов. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко объяснял, что к проблемам привели изменения в технологии процесса.

ММТП, которая тогда также проводила проверку, установила, что компания ООО «Шереметьево Хэндлинг», отвечающая за обслуживание багажа, некачественно спланировала работу. Ведомство предписало компании устранить выявленные нарушения, а также вынесло представления о нарушениях АО «Международный аэропорт Шереметьево» и авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Северный ветер».

Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Тем не менее в конце июня в аэропорту случился еще один коллапс. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, там скопилось около полутора тысяч единиц багажа, который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами.

После этого Генпрокуратура объявила еще об одной проверке аэропорта вместе с транспортной прокуратурой. Прокурорская комиссия продолжит работу в Шереметьево из-за случаев задержки багажа, говорится в сообщении ведомства.

«Представления, внесенные прокуратурой руководству ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» и ООО «Северный ветер», до настоящего времени не рассмотрены», — сообщила транспортная прокуратура 5 июля.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Шереметьво, багаж, Аэропорт
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