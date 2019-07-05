Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево

В ходе проверки, организованной из-за проблем с получением и отправкой багажа в Шереметьево, также возбудили 38 дел об административных нарушениях

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Ряд руководителей ООО «Шереметьево Хендлинг», ответственного за транспортировку багажа в одноименном столичном аэропорту, уволены после прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества», — говорится в сообщении ведомства.

Транспортная прокуратура также сообщила, что в Шереметьево одновременно увеличили число сотрудников багажной службы — наняли 200 человек, а также привлекли к работе 300 «сотрудников партнерских компаний». Кроме того, был организован поэтапный перевод рейсов из терминала D.

В общей сложности правоохранительные органы возбудили 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).