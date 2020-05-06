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Мишустин не будет участвовать в видеосовещании по коронавирусу с Путиным

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин не будет принимать участия в видеосовещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19 в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

На вопрос о том, примет ли Мишустин участие в совещании пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Нет».

В ходе видеосовещания 6 мая будут обсуждаться меры по постепенному выходу из ограничительных, введеных в связи с эпидемией, говорил ранее Песков.

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О положительном результате теста на коронавирус Мишустин сообщил Путину 30 мая. После этого он отправился на лечение в клинику, а временно исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Теги: Михаил Мишустин, коронавирус, совещание
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