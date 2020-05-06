Силуанов сообщил о состоянии заболевшего коронавирусом премьера Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, которого поместили на лечение в больницу после заражения коронавирусом, постоянно находится на телефонной связи. Об этом сообщил в интервью газете «Ведомости» глава Минфина Антон Силуанов.

«Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает — руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве», — сказал министр.

Несмотря на госпитализацию, Мишустин активно вовлечен в рабочий процесс, добавил Силуанов.

Мишустин сообщил о заражении коронавирусом в конце апреля во время проходившего в режиме видеоконференции совещания с президентом России Владимиром Путиным. Исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Впоследствии российского премьера Борис Беляков сообщил, что Мишустин будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей. Однако все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут проверку на наличие инфекции, заверил Беляков.

Накануне Беляков рассказал, что глава правительства в целом чувствует себя нормально и продолжает лечение в одном из государственных медучреждений.