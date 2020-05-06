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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом

За последние 24 часа обнаружено 10 559 больных, всего в стране заразились почти 166 тыс. человек
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество заражений, выявленных в стране, достигло 165 929.

В России четвертый день подряд количество новых заболевших оказывается выше отметки в 10 тыс. Так, 5 мая зафиксировано 10 102 новых случая заражения, 4 мая — 10 581, 3 мая — 10 633.

У 40% новых зараженных, обнаруженных 6 мая, не наблюдалось клинических проявлений болезни, сообщает штаб. Все заболевшие находятся в 82 регионах.

Больше всего выявленных за последние сутки случаев заражения в Москве — 5858 человек. Также 829 человек находится в Московской области и 312 — в Санкт-Петербурге. Для Подмосковья сегодняшняя цифра оказалась рекордной.

Москва также является лидером по темпам прироста новых случаев заражения — за все время в столице выявили 85 973 человека с коронавирусом. Также непростая ситуация сложилась в Московской области (16 590) и Санкт-Петербурге (5 884).

В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вирусологи полагают, что рост количества зараженных может быть связан с увеличением количества проводимых тестов на коронавирус. «Если мы занимаемся все большей диагностикой, все большее [количество людей] обследуем, в том числе тех, у кого нет клинических проявлений, количество заболевших нарастает», — отмечал инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он также объяснил рост числа заболевших тем, что Россия движется к пику пандемии.

По данным на 5 мая, в России провели более 4,4 млн тестов на коронавирус.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
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от 1000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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