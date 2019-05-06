Прокурор запросила до полутора лет колонии Кокорину и Мамаеву

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий в начале судебного процесса частично признали вину. Они согласились, что участвовали в драке и нанесли телесные повреждения водителю и чиновнику, однако отрицали хулиганский мотив и сговор.
В своих показаниях они указывали, что конфликт с водителем Соловчуком у них случился, когда тот, по мнению футболистов, начал их оскорблять. Рано утром 8 октября они вместе с друзьями и спутницами вышли из стриптиз-клуба «Эгоист»; там одна из спутниц футболистов приняла автомобиль Соловчука за такси. Водитель, по ее словам, отказался вести компанию, заявив, что «таких петухов не возит».
Драка с Паком же, по словам футболистов, стала реакцией на его нецензурное выражение в адрес компании (тот назвал ее «кучкой у...в»). Удар стулом по голове, который получил Пак, обвиняемый Кокорин назвал «машинальным».
Действия подсудимых ночью и утром 8 октября «бесспорно, выходили за рамки приличия» и «возмущали и оскорбляли» присутствующих, заявила прокурор Тарасова в своей речи. По ее мнению, это подтверждают изученные в суде доказательства — видеозаписи, происходящее на которых «не поддается никакой критике», показания потерпевших и свидетелей обоих инцидентов. Гособвинитель указывала, что потерпевшие, по их словам, не наносили футболистам никаких оскорблений, а лишь делали им корректные и обоснованные замечания. «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать», — такой цитатой Тарасова описала отношение футболистов к потерпевшим.
Пострадавший водитель Соловчук в суде отрицал, что называл обвиняемых петухами, подчеркнула Тарасова. Тем не менее футболисты заставили водителя «пояснить за петухов» и избили его, «чуть не оставив инвалидом», под крики «да ты знаешь, кто такие Кокора и Мамай?», поведала гособвинитель. Избиение водителя спортсмены объясняли «угрозой», которую он демонстрировал, однако «сложно представить, какая угроза могла исходить от одинокого Соловчука», отметила Тарасова. После избиения Соловчука уведомили, что «если он напишет «заяву», то его найдут», рассказала прокурор.
После этого, по ее словам, спортсмены отправились «продолжать свой кураж» в «Кофеманию». Там они «вели себя очень шумно и вызывающе, по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения», клали ноги на стол, швыряли вещи, «а одна из дам спускалась к Кокорину под стол, изображая половой акт», подчеркнула прокурор. Находившийся в кафе чиновник Пак просил отсадить его от шумной компании, однако свободных столиков не было. «Услышав [от футболистов] фразу из песни Gangnam Style (южнокорейского исполнителя PSY), Пак не стал обращать на нее внимания, достал ноутбук и начал работать в ожидании коллег. Однако за фразой последовали оскорбления по национальному признаку», — рассказала Тарасова.
Пак уточнил, ему ли они предназначались, и получив утвердительный ответ, «потребовал прекратить хамство». В ответ чиновник и вмешавшийся в ситуацию его знакомый Гайсин (он к тому времени подошел на встречу) получили от футболистов очередную порцию оскорблений и несколько ударов, в том числе стулом, и призыв «уезжать в свой Китай и там делать замечания», добавила прокурор.
Пострадавшие Соловчук и Пак в результате драк получили сотрясения, многочисленные ушибы и гематомы, подчеркнула Тарасова.
К показаниям самих подсудимых и их друзей гособвинитель призвала судью относиться критически: они расходятся с другими доказательствами по делу и являются лишь версией, избранной ими, чтобы избежать уголовной ответственности, считает прокурор.