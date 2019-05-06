Прокурор запросила до полутора лет колонии Кокорину и Мамаеву

Прокурор запросила до полутора лет колонии Кокорину и Мамаеву

Гособвинитель попросила приговорить на сроки до полутора лет футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых судят за нападение на водителя ведущей «Первого канала» и чиновника. Вину спортсменов она сочла доказанной

Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо) (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Прокурор Светлана Тарасова во время прений сторон запросила сроки до полутора лет колонии общего режима футболистам, обвиняемым в нескольких нападениях и драках, передает корреспондент РБК.

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла гособвинитель попросила приговорить к одному году и шести месяцам каждого. Для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокурор попросила наказание в один год и пять месяцев общего режима, столько же для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.

Гособвинитель подчеркнула, что потерпевшие Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин не настаивали на суровом наказании для футболистов и не предъявляли к ним гражданского иска.

Спортсменам вменяются хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115). 8 октября прошлого года они в течение одного утра избили водителя ведущей «Первого канала» Соловчука возле стриптиз-клуба «Эгоист», а также подрались с директором департамента Минпромторга Паком и руководителем НАМИ Гайсиным в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.