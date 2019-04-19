Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»

Полная видеозапись потасовки длится 12 минут. На ней видно нападение на Дениса Пака, которого Кокорин ударил стулом, и момент, когда Сергей Гайсин получил удар в лицо от Павла Мамаева

Александр Кокорин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

На 12-минутной записи можно увидеть, как Александр Кокорин подходит к сидящему за столом Паку, берет стул, как будто хочет его переставить. Находившийся рядом молодой человек попытался удержать Кокорина, ухватив за спинку стула. Но Кокорин выдергивает его и резко бьет чиновника.

После этого брат Александра Кокорина Кирилл наносит удар, похожий издалека на пощечину, по лицу Пака, наклонившись к нему через стол. Другие присутствующие пытаются остановить конфликт, отводят Кокорина и его брата от стола Пака.

Через некоторое время к столу с Паком подходит отсутствовавший до этого Сергей Гайсин (в костюме и в очках). Видно, что мужчины разговаривают. Далее вспыхивает конфликт между Гайсиным, Кокориным и Павлом Мамаевым.