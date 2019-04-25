Кокорин назвал удар Пака стулом машинальным

Футболист «Зенита» Александр Кокорин в Пресненском суде заявил, что ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака машинально, передает корреспондент РБК.

По словам Кокорина, когда его брат Кирилл разговаривал с Паком, он услышал неприличное слово, после чего взял стул и хотел сесть рядом.

«Я спросил: «Кому вы это сказали?» Он повторил неприличное слово и сказал: «Тебе». ​Я его машинально ударил стулом, после этого Кирилл ударил его ладонью по щеке», — сказал Кокорин. По его словам, потом он забрал стул и отошел. ​

При этом Кокорин заявил, что никто не обсуждал северокорейского певца Psy. «Просто кто-то сказал, что похож», — сказал Кокорин.