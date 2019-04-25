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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кокорин назвал удар Пака стулом машинальным

Футболист «Зенита» Александр Кокорин в Пресненском суде заявил, что ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака машинально, передает корреспондент РБК.

По словам Кокорина, когда его брат Кирилл разговаривал с Паком, он услышал неприличное слово, после чего взял стул и хотел сесть рядом.

«Я спросил: «Кому вы это сказали?» Он повторил неприличное слово и сказал: «Тебе». ​Я его машинально ударил стулом, после этого Кирилл ударил его ладонью по щеке», — сказал Кокорин. По его словам, потом он забрал стул и отошел. ​

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Допрос Кокорина и Мамаева в суде. Как это было

При этом Кокорин заявил, что никто не обсуждал северокорейского певца Psy. «Просто кто-то сказал, что похож», — сказал Кокорин.

Ранее Пак говорил в суде, что в кафе слышал со стороны компании Кокорина слова «гангнам стайл». «Как вы видите, я корейской внешности, «гангнам стайл» — песня комического певца», — пояснял чиновник. По его словам, он спросил у молодых людей, говорили ли они о нем, и те ответили утвердительно. После этого к нему подошел Кирилл Кокорин, а Александр Кокорин ударил его стулом.

Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года после драки в центре Москвы. Им вменяют хулиганство, побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Теги: Александр Кокорин, драка, допрос, новости РБК
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