Кокорин и Мамаев частично признали вину по делу о хулиганстве и побоях

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили в суде, что частично признают вину по делу о нападении на чиновника и водителя ведущей «Первого канала». Суд во вторник начал рассматривать их уголовное дело

Александр Кокорин, Александр Протасовицкий, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев (слева направо) (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий заявили, что частично признают вину в нескольких нападениях и драках. Об этом они сообщили в Пресненском суде Москвы, который во вторник, 9 апреля, начал слушать их уголовное дело.

По версии следствия, 8 октября прошлого года спортсмены в течение одного утра избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем подрались с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. Футболистам вменяются хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115). Все четверо содержатся под стражей.

«Мне понятно обвинение. Побои Соловчуку ​признаю, побои Гайсину не признаю, побои Паку признаю частично», — заявил Кирилл Кокорин. «Я не признаю хулиганство и не признаю побои по Соловчуку», — добавил его брат.

Видео: Пресс-служба Пресненского районного суда

«Я не признаю предварительный сговор — нет ни одного его доказательства, это надуманное обвинение. Побои Соловчуку признаю, но [они были совершены] не из хулиганских побуждений. К эпизоду с Паком я вообще не имею отношения, это четко видно на видеозаписи. По Гайсину вину не признаю: на очных ставках стало понятно, что у него были повреждения в совершенно других местах, нежели те, что нам вменяются. Предварительного сговора ни один свидетель не увидел, ни один факт его не подтвердил», — заявил Павел Мамаев.