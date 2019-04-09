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Кокорин и Мамаев частично признали вину по делу о хулиганстве и побоях
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили в суде, что частично признают вину по делу о нападении на чиновника и водителя ведущей «Первого канала». Суд во вторник начал рассматривать их уголовное дело
Александр Кокорин, Александр Протасовицкий, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев (слева направо) (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий заявили, что частично признают вину в нескольких нападениях и драках. Об этом они сообщили в Пресненском суде Москвы, который во вторник, 9 апреля, начал слушать их уголовное дело.

По версии следствия, 8 октября прошлого года спортсмены в течение одного утра избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем подрались с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице. Футболистам вменяются хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115). Все четверо содержатся под стражей.

«Мне понятно обвинение. Побои Соловчуку ​признаю, побои Гайсину не признаю, побои Паку признаю частично», — заявил Кирилл Кокорин. «Я не признаю хулиганство и не признаю побои по Соловчуку», — добавил его брат.

Видео: Пресс-служба Пресненского районного суда

«Я не признаю предварительный сговор — нет ни одного его доказательства, это надуманное обвинение. Побои Соловчуку признаю, но [они были совершены] не из хулиганских побуждений. К эпизоду с Паком я вообще не имею отношения, это четко видно на видеозаписи. По Гайсину вину не признаю: на очных ставках стало понятно, что у него были повреждения в совершенно других местах, нежели те, что нам вменяются. Предварительного сговора ни один свидетель не увидел, ни один факт его не подтвердил», — заявил Павел Мамаев.

«Мне все понятно. Естественно, по поводу предварительного сговора — я его не признаю. По Соловчуку признаю два удара, их четко видно на записи. По Гайсину признаю удержание за шею, но это вообще не конфликт», — сказал Протасовицкий.

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Из обвинительного заключения, которое огласила на заседании гособвинитель Светлана Тарасова, следует, что футболисты утром 8 октября «грубо нарушали общественный порядок и спокойствие граждан», демонстрировали «пренебрежительное отношение к обществу», «желая противопоставить себя окружающим», при этом они демонстрировали «в высшей степени непристойное преднамеренное поведение».

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Так, водитель Соловчук, не предпринимая никаких действий против футболистов, получил при столкновении с ними закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и кровоподтеки на голове и ногах, следует из обвинительного заключения. В «Кофемании» футболисты «кричали, шумели, клали ноги на стол, кидали предметы» и иным образом нарушали общественные нормы и «демонстрировали поведение, возмущающее и оскорбляющее людей». В качестве предлога для драки, в которой в ход пошел стул, спортсмены «использовали обоснованное и корректное замечание», считает гособвинение.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
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