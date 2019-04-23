В суде показали справку о состоянии аффекта Кокорина во время драки

В суде показали справку о состоянии аффекта Кокорина во время драки

Новые данные о конфликте в кафе представил на заседании суда адвокат футболиста. Защита показала заключение психолога, согласно которому Александру Кокорину было сложно управлять эмоциями из-за длительного стрессового состояния

Александр Кокорин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Футболист Александр Кокорин во время конфликта в московском кафе находился в состоянии аффекта. Об этом заявил на суде адвокат футболиста Андрей Ромашов, представив суду соответствующее заключение психолога, сообщает «РИА Новости».

Защитник зачитал выдержки из документа, согласно которым «он [Кокорин] способен в сжатый период выложиться, после этого необходимо снять нервное напряжение». В заключении психолога также говорится, что «игрок на протяжении нескольких месяцев находился в стрессовом состоянии».

«Вышеуказанные факторы истощают состояние психики, как следствие, труднее управлять своими эмоциями», — сказано в заключении. «Из этого можно сделать вывод, что Кокорин находился в состоянии аффекта», — заключил Ромашов, ссылаясь на документ.