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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»

Слово «петух» является оскорбительным для мужского достоинства, заявил футболист Павел Мамаев на заседании Пресненского суда Москвы, который рассматривает по существу дело о хулиганстве в отношении него и его коллеги Александра Кокорина. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Во время предыдущих слушаний выяснилось, что водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук назвал «петухами» Кокорина и Мамаева, что и стало причиной конфликта.

Общество
Допрос Кокорина и Мамаева в суде. Онлайн-трансляция

«Мы все взрослые люди, я думаю мы сами понимаем, что это значит», — отметил футболист и добавил, что никогда не позволил бы себе назвать незнакомого человека «петухом».

Он также фактически повторил предыдущие показания свидетельницы — своей спутницы в день инцидента Александры Поздняковене — и рассказал, что на выходе из клуба «Эгоист» Поздняковене села в чужую машину. Мамаев забрал ее оттуда, а потом она сказала, что водитель Соловчук назвал футболистов «петухами», что и привело к конфликту.

По версии следствия, в октябре 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий подрались с Соловчуком, а после — с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Всех четверых арестовали, им вменяют хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинение легкого вреда здоровью и побои.​

Теги: Павел Мамаев, Александр Кокорин, оскорбление
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