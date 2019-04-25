Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»

Слово «петух» является оскорбительным для мужского достоинства, заявил футболист Павел Мамаев на заседании Пресненского суда Москвы, который рассматривает по существу дело о хулиганстве в отношении него и его коллеги Александра Кокорина. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Во время предыдущих слушаний выяснилось, что водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук назвал «петухами» Кокорина и Мамаева, что и стало причиной конфликта.

«Мы все взрослые люди, я думаю мы сами понимаем, что это значит», — отметил футболист и добавил, что никогда не позволил бы себе назвать незнакомого человека «петухом».

Он также фактически повторил предыдущие показания свидетельницы — своей спутницы в день инцидента Александры Поздняковене — и рассказал, что на выходе из клуба «Эгоист» Поздняковене села в чужую машину. Мамаев забрал ее оттуда, а потом она сказала, что водитель Соловчук назвал футболистов «петухами», что и привело к конфликту.