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«Роснано» объяснила иск на ₽5,6 млрд к Чубайсу и семи топ-менеджерам

Иск подан для компенсации ущерба, понесенного в результате реализации проекта гибких планшетов, который «не достиг первоначальных целей», сообщила «Роснано». Ответчиками выступают восемь бывших топ-менеджеров, в том числе Чубайс
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Роснано» подала иск к бывшему главе Анатолию Чубайсу для возмещения ущерба, связанного с реализацией проекта Plastic Logic — разработки «планшета Чубайса». Об этом ТАСС сообщил директор корпорации по особым поручениям Евгений Фролов.

«Иск о взыскании убытков, понесенных «Роснано» в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании. Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей», — сказал он.

По словам Фролова, компания в 2012-м решила не запускать завод в России, и все инвестиции уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом. Это финансирование продолжалось более десяти лет, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность».

Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2010 году «Роснано» учредила ООО «Пластик лоджик» для участия в проекте «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Речь идет о совместном проекте с ирландской Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев. В 2010–2012 годах «Роснано» инвестировало 7,1 млрд руб. в Plastic Logic и получило 43,84% его акций. Позднее Федеральная антимонопольная служба разрешила «Роснано» купить 100% «Пластик лоджик».

В 2011-м Чубайс показал президенту Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам», но проект не был реализован. Четыре года спустя Счетная палата по итогам проверки «Пластик лоджик» сообщила, что у иностранной компании не приобрели технологии, а завод в Зеленограде не построили. В марте 2023-го «Роснано» отсудила у «Пластик лоджик» 700 тыс. руб., а позже решила инициировать банкротство компании, но суд прекратил производство, поскольку та закрылась.

Прошлым летом в Москве арестовали бывшего главу «Пластик лоджик» Бориса Галкина по делу о растрате. ФСБ сообщила, что компания похитила 13 млрд руб. при создании российского планшета.

По иску «Роснано» суд арестовал деньги и имущество восьми человек на сумму 5,6 млрд руб. Помимо Чубайса, ответчиками выступают бывшие топ-менеджеры компании Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

В 2022-м Чубайс покинул Россию, за границей находятся еще часть ответчиков, говорится в определении суда. Киселев в 2024 году был заочно арестован по делу о растрате, его объявили в международный розыск. Подольского в феврале отправили в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что бывший зампред правления, исполнительный директор УК «Роснано» вместе с другими фигурантами в 2017 году фальсифицировали отчетность, чтобы скрыть проблемы компании. «Интерфакс» и «Ведомости» также называли фигурантами уголовных дел Удальцова и Киселева.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Роснано иск в суд арест имущества Анатолий Чубайс планшет
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