«Роснано» решило инициировать банкротство разработчика «планшета Чубайса»

В 2011 году экс-глава «Роснано» Чубайс показал Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьера, электронный планшетник Plastic Logic 100 для школьников. Однако проект так и не был реализован

Анатолий Чубайс демонстрирует монитор планшета Plastic Logic 100, 2011 год (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Роснано» объявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Пластик Лоджик» — разработчика «планшета Чубайса» (Анатолий Чубайс руководил «Роснано» в 2010–2020 годах), следует из данных портала «Федресурс».

В «Роснано» РБК объяснили инициирование процесса банкротства «завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой «Роснано» для возврата первоначальных инвестиций».

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — пояснили там.

В компании также сообщили, что передали материалы в правоохранительные органы.

В 2010–2012 годах «Роснано» (тогда им руководил Чубайс) инвестировало 7,1 млрд руб. в ирландского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic и получило 43,84% его акций. В феврале 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Роснано» купить 100% ЗАО «Пластик Лоджик» (впоследствии преобразовано в ООО). Чубайс в интервью ТАСС называл Plastic Logic «практически единственным в мире обладателем технологии гибкого пластикового экрана без подсветки». «На вас из iPad светят светодиоды, а в нашем экране нет источника света — он отражает свет. Поэтому в iPad электроэнергия нужна всегда, а в Plastic Logic только при смене изображения», — отмечал он.

ЗАО «Пластик Лоджик» было создано в 2010 году в рамках совместного проекта «Роснано» и британской Plastic Logic. В Зеленограде планировалось построить завод по производству гибких дисплеев мощностью 100 тыс. штук в год, а также создать в стране R&D-центр.

В 2011 году Чубайс показал Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьер-министра, электронный планшетник Plastic Logic 100 для школьников.

Компьютер представлял собой планшет с черно-белым сенсорным 11-дюймовым дисплеем, который мог показывать любую текстовую и графическую информацию. Однако частота обновления экрана — три кадра в секунду (используется графитовая технология, как и в электронных ридерах) не позволяет проигрывать видео.

Ожидалось, что планшетники поступят в продажу в ноябре 2011 года. Чубайс сообщал, что Plastic Logic будет стоить 12 тыс. руб. Однако проект так и не был реализован.

В 2014 году Счетная палата провела проверку «Пластик Лоджик». Выяснилось, что технологии не были закуплены, а завод в Зеленограде так и не построен.

В Счетной палате тогда указали, что «Роснано» приобрело за 7,1 млрд руб. 44% акций ирландской Plastic Logic Holding, средства почти сразу же были переведены в Plastic Logic Luxemburg. Параллельно в России было создано ЗАО «Пластик Лоджик». Российская компания под поручительство «Роснано» оформила кредиты в банках на 5,7 млрд руб. и выдавала их в качестве займа компании Plastic Logic Luxemburg под низкие проценты до 2020 года. На эти деньги Plastic Logic Luxemburg покупала акции своего кредитора — российской «Пластик Лоджик». В итоге на счетах Plastic Logic Luxemburg оказалось более 5 млрд руб., а на счетах «Пластик Лоджик» к 2013 году осталось лишь 620 млн руб.

В 2015 году Чубайс признал в интервью ТАСС, что проект провалился. «Да, мы не смогли сделать конкурентный по цене планшет для школ. Но проект не закрываем, так как возможны и другие применения, над которыми продолжается работа», — отмечал он.

В 2016 году «Роснано» пыталось возобновить проект и привлечь инвесторов. В марте 2023 года компания отсудила у «Пластик Лоджик» 700 тыс. руб.

По итогам 2022 года чистый убыток ООО «Пластик Лоджик» составил 702,4 млн руб., почти втрое больше по сравнению с 2021-м.

Глава «Роснано» Сергей Куликов в апреле 2022 года попросил Генпрокуратуру провести проверку работы компании при Чубайсе. В его письме на имя генпрокурора Игоря Краснова говорилось, что за 2010–2020 годы, когда «Роснано» руководил Чубайс, объем внешних заимствований превысил 290 млрд руб. К концу 2020-го долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд руб. При этом в качестве обеспечения заимствований использовались госгарантии на 108 млрд руб. В 2016-м размер долга «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате чего стала очевидной ее «имущественная недостаточность» и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)», отмечал в письме Куликов.

В марте того же года экс-глава «Роснано» уехал из России. Президент Владимир Путин в сентябре прошлого года заявил, что работа Чубайса в «Роснано» ни с экономической, ни с финансовой точки зрения «явно не удалась», а его отъезд описал словами «удрал» и «зачем-то прячется».