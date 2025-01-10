Бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

Речь идет о бывших топ-менеджерах компании Ирине Рапопорт и Олеге Киселеве, арестованных летом прошлого года по делу о растрате. Хинштейн сообщал об обвинениях в хищении более 1,6 млрд руб. из «Роснано»

Ирина Рапопорт (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Киселев работал в «Роснано» в 2008–2019-м (в последние годы был заместителем председателя правления, в том числе при экс-руководителе компании Анатолии Чубайсе). Ирина Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано Капитал», зарегистрированной в Швейцарии. Оба находятся не в России.

В августе прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» по делу о растрате. По данным следствия, речь идет о растрате средств, инвестированных в уставный капитал «Роснано», «путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами».

Весной того же года Александр Хинштейн, возглавлявший тогда комитет по информационной политике Госдумы, рассказал о предъявлении обвинений по делу о хищении из «Роснано» более 1,6 млрд руб. Следователи, по его словам, считают, что эти деньги похитили Киселев, Рапопорт, а также экс-директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Согласно материалам дела, на которые ссылался парламентарий, средства из «Роснано» в 2012–2015 годах были выведены через подконтрольные компании. В 2012-м был учрежден кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited (в нем 50% принадлежало «Роснано», еще 50% — банку «Пересвет), который «накачали» деньгами. Затем их перечислили в «Пересвет», вывели по фиктивным договорам займов и присвоили, утверждал Хинштейн.

ТАСС сообщал о нескольких делах о хищениях в «Роснано», ущерб только по одному из них превысил 2 млрд руб.