Потерпевшие рассказали о не сработавшей системе пожаротушения в «Крокусе»

Потерпевшие после теракта в «Крокус Сити Холле» рассказали во время опросов, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Корреспондент агентства, который был в зале в день нападения боевиков, также сообщил, что в первые минуты атаки система пожаротушения не работала. При этом представитель экстренных служб сказал, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре и запустила оповещение внутри здания.

Источник РБК, работавший на месте тушения, также рассказывал, что сработали не все системы пожаротушения. Эту информацию подтверждал другой собеседник, знакомый с ситуацией.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов говорил, что все противопожарные системы были исправны и несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы люди могли его покинуть. «Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — отмечал он.

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