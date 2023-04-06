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Общество ,  
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ТАСС сообщил детали проекта о запрете жидкостей для вейпов

ТАСС: в Думе разработали проект закона запрете ароматизированных жидкостей для вейпов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Группа депутатов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным подготовила поправки о запрете обращения жидкостей для вейпов, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом сообщает ТАСС, у которого оказался текст законопроекта.

В проекте говорится о запрете обращения никотиносодержащей жидкости, безникотиновой жидкости или раствовров никотина «с добавлением веществ, направленных на повышение привлекательности такой продукции (ароматизаторов пищевых (ароматизаторов), красителей), а также добавок, усиливающих никотиновую зависимость». Перечень таких веществ предлагается определить правительству.

Заняться вопросом о запрете вейпов Володин предложил депутатам в январе,. «Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — аргументировал он.

Материал дополняется.

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