ТАСС сообщил детали проекта о запрете жидкостей для вейпов

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Группа депутатов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным подготовила поправки о запрете обращения жидкостей для вейпов, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Об этом сообщает ТАСС, у которого оказался текст законопроекта.

В проекте говорится о запрете обращения никотиносодержащей жидкости, безникотиновой жидкости или раствовров никотина «с добавлением веществ, направленных на повышение привлекательности такой продукции (ароматизаторов пищевых (ароматизаторов), красителей), а также добавок, усиливающих никотиновую зависимость». Перечень таких веществ предлагается определить правительству.

Заняться вопросом о запрете вейпов Володин предложил депутатам в январе,. «Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — аргументировал он.

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