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Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы

Роспотребнадзор после идеи запретить вейпы поддержал любые инициативы по защите здоровья
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Роспотребнадзор концептуально поддерживает все законодательные инициативы, которые направлены на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения. Так РБК в пресс-службе ведомства прокомментировали идею полностью запретить вейпы.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения «о возможности запрета вейпов». Координировать работу поручено вице-спикеру Петру Толстому.

В Роспотребнадзоре отметили, что, согласно закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», в России запрещается розничная торговля никотином или его производными, если концентрация никотина в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл. Между тем регулятор провел исследования вейпов и выявил превышение концентрации. Кроме того, в устройствах нашли химические вещества, которые не указаны в составе на этикетке, что «является угрозой причинения вреда здоровью населения».

В 2022 году с предложением запретить вейпы выступала фракция ЛДПР, инициативу поддержали глава МВД Владимир Колокольцев и Минздрав. Идею раскритиковали в Минпромторге. Замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский отметил, что полный запрет может привести к формированию черного рынка. Он предложил рассмотреть ускорение введения обязательной маркировки вейпов и электронных сигарет.

В январе прошлого года депутат от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов в России.

Теги
Роспотребнадзор вейпы Вячеслав Володин новости
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