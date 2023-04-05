Володин: поправки о запрете вейпов для несовершеннолетних могут принять 11 апреля

Володин допустил принятие запрета на вейпы для детей в апреле

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Госдума может 11 апреля рассмотреть «в первом [чтении] и в целом» поправки о полном запрете вейпов в России для несовершеннолетних, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но [и] всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов», — уточнил депутат. Закон, по его словам, готовится «в срочном порядке».

Спикер Госдумы предложил поручить его заместителям Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов выстроить график работы в этом направлении.

После принятия нормы депутаты инициируют изменения в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы, добавил Володин. «Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», — пояснил он.

В январе Володин предложил поручить комитетам по охране здоровья, вопросам просвещения и делам молодежи проработать и внести предложения о полном запрете вейпов. «Речь идет о детях школьного возраста», — подчеркнул спикер Думы. Сейчас в России нет запрета на продажу несовершеннолетним вейпов, если жидкость не содержит никотин.

Роспотребнадзор поддержал эту идею. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство рассмотрит такое предложение и сформулирует позицию.

В прошлом году запретить вейпы предлагала фракция ЛДПР. Инициативу поддержали МВД и Минздрав, но раскритиковал Минпромторг: там предупредили, что полный запрет может привести к формированию черного рынка.