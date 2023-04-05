Володин допустил принятие запрета на вейпы для детей в апреле

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Комитет Думы поддержал лишение гражданства за угрозу нацбезопасности Политика, 14:29
Брянский губернатор сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве Политика, 14:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:10
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 14:10
ТАСС узнал, что военные наблюдают за объектом в небе над Ленобластью Общество, 14:10
В Новой Зеландии в несколько раз упал спрос на визы за инвестиции Политика, 14:07
Вице-чемпионка Игр по художественной гимнастике родила четвертого сына Спорт, 14:07
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС Недвижимость, 14:02
Почему тайм-менеджмент не спасет от прокрастинации и какие способы лучше Pro, 14:02
Собянин оценил вклад масштабных инвестпроектов в развитие промышленности Город, 14:01
ФАС раскритиковала способ привлечения денег на накопительные счета Финансы, 13:56
Аналитики сообщили об экспорте до 91% нефти из России в Китай и Индию Политика, 13:54
ПА ОБСЕ не получила от России уведомление о приостановке выплаты взносов Политика, 13:53
Глава криптовалютного p2p-обменника Paxful объявил об остановке операций Крипто, 13:52
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Володин допустил принятие запрета на вейпы для детей в апреле

Володин: поправки о запрете вейпов для несовершеннолетних могут принять 11 апреля
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Госдума может 11 апреля рассмотреть «в первом [чтении] и в целом» поправки о полном запрете вейпов в России для несовершеннолетних, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но [и] всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов», — уточнил депутат. Закон, по его словам, готовится «в срочном порядке».

Спикер Госдумы предложил поручить его заместителям Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов выстроить график работы в этом направлении.

После принятия нормы депутаты инициируют изменения в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы, добавил Володин. «Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», — пояснил он.

В январе Володин предложил поручить комитетам по охране здоровья, вопросам просвещения и делам молодежи проработать и внести предложения о полном запрете вейпов. «Речь идет о детях школьного возраста», — подчеркнул спикер Думы. Сейчас в России нет запрета на продажу несовершеннолетним вейпов, если жидкость не содержит никотин.

Роспотребнадзор поддержал эту идею. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство рассмотрит такое предложение и сформулирует позицию.

В прошлом году запретить вейпы предлагала фракция ЛДПР. Инициативу поддержали МВД и Минздрав, но раскритиковал Минпромторг: там предупредили, что полный запрет может привести к формированию черного рынка.

Читайте на РБК Pro
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Какие компании и отрасли могут резко вырасти за счет нейросетей
Правда того стоит: 5 принципов директора по маркетингу The New York Times
Теги
Персоны
вейп курение Госдума Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В России резко выросло число магазинов электронных сигарет и вейпов
Бизнес
Мишустин ответил Володину на предложение запретить вейпы
Общество
Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter