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Мишустин ответил Володину на предложение запретить вейпы

Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов для детей
Спикер Госдумы предложил «спасать детей» от вейпов, отметив, что «никто не может ответить», насколько они вредны. Премьер пообещал рассмотреть предложение

Мишустин ответил Володину на предложение запретить вейпы
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Правительство рассмотрит предложение депутатов Госдумы о запрете вейпов для детей, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в нижней палате парламента. Трансляцию вел РБК.

«Рассмотрим, сформируем позицию», — сказал Мишустин. Так он ответил спикеру нижней палаты Вячеславу Володину, по словам которого, необходимость подобного запрета — это общая позиция парламентариев.

«Михаил Владимирович, надо поддержать. Детей надо спасать», — сказал он, обращаясь к Мишустину. Спикер отметил, что «никто не может ответить», насколько вредны вейпы.

В январе Володин поручил профильным комитетам Госдумы подготовить предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор тогда заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья. В ведомстве напомнили, что в стране запрещена розничная торговля никотином или его производными, если концентрация вещества выше 20 мг/мл, однако результаты исследований вейпов показали, что в ряде случаев она превышена. Кроме того, в них обнаружены вещества, которые не указаны в составе на этикетке, что «является угрозой причинения вреда здоровью населения».

В прошлом году запретить вейпы предлагала фракция ЛДПР, инициативу поддержали глава МВД Владимир Колокольцев и Минздрав. Однако в Минпромторге ее не одобрили, заявив, что полный запрет может привести к формированию черного рынка.

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В 2020 году был принят закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Вейпы и кальяны тогда были фактически приравнены к табачным изделиям, их курение в общественных местах ограничили.

С 15 декабря 2022 года вступило в силу требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Ей подлежат жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах и капсулах, а также в электронных сигаретах одноразового использования.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Елена Чернышова
Михаил Мишустин Вячеслав Володин вейпы
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