Мишустин ответил Володину на предложение запретить вейпы

Спикер Госдумы предложил «спасать детей» от вейпов, отметив, что «никто не может ответить», насколько они вредны. Премьер пообещал рассмотреть предложение

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Правительство рассмотрит предложение депутатов Госдумы о запрете вейпов для детей, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в нижней палате парламента. Трансляцию вел РБК.

«Рассмотрим, сформируем позицию», — сказал Мишустин. Так он ответил спикеру нижней палаты Вячеславу Володину, по словам которого, необходимость подобного запрета — это общая позиция парламентариев.

«Михаил Владимирович, надо поддержать. Детей надо спасать», — сказал он, обращаясь к Мишустину. Спикер отметил, что «никто не может ответить», насколько вредны вейпы.

В январе Володин поручил профильным комитетам Госдумы подготовить предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор тогда заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья. В ведомстве напомнили, что в стране запрещена розничная торговля никотином или его производными, если концентрация вещества выше 20 мг/мл, однако результаты исследований вейпов показали, что в ряде случаев она превышена. Кроме того, в них обнаружены вещества, которые не указаны в составе на этикетке, что «является угрозой причинения вреда здоровью населения».

В прошлом году запретить вейпы предлагала фракция ЛДПР, инициативу поддержали глава МВД Владимир Колокольцев и Минздрав. Однако в Минпромторге ее не одобрили, заявив, что полный запрет может привести к формированию черного рынка.

В 2020 году был принят закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Вейпы и кальяны тогда были фактически приравнены к табачным изделиям, их курение в общественных местах ограничили.

С 15 декабря 2022 года вступило в силу требование об обязательной маркировке жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств. Ей подлежат жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах и капсулах, а также в электронных сигаретах одноразового использования.