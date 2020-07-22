Дума приняла закон о запрете продавать вейпы и кальяны несовершеннолетним

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон вводит определение понятий «электронное курительное изделие» и «кальян». Как отметили в Госдуме, термин «электронное курительное изделие» описывает устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, а также вырабатывающие аэрозоль или дым за счет нагревания табака без горения.

Помимо ограничения на использование этих изделий в общественных местах, документ устанавливает требования к их демонстрации в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых. Также вводится запрет на продажу кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетними.

«Одновременно предложено ввести административную ответственность за нарушение вводимых ограничений», — сообщили в Госдуме.