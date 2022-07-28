Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет в России
Минпромторг не поддерживает запрет вейпов и электронных сигарет в России и рассматривает возможность ускорения введения обязательной маркировки. Об этом заявил замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский, передает ТАСС.
«Все мы знаем, к чему приводят полные запреты, — к формированию черного рынка, без контроля. Непонятно, сколько на черном рынке <...> никотина и кто там вообще работает», — сказал он.
Заславский подчеркнул, что это сопровождается огромными потерями для бюджета, так как если запрещен оборот вейпов и электронных сигарет, то не может существовать налогооблагаемая база.
Минпромторг предлагает сосредоточиться на борьбе с нелегальным оборотом никотиносодержащей продукции. В качестве меры ведомство указало на реализацию проекта по маркировке средствами идентификации.
По словам Заславского, в адрес министерства от участников рынка поступило много писем с просьбой ускорить введение обязательной маркировки. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство.
Обелению рынка также будет способствовать принятие законопроекта о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья, подчеркнули в Минпромторге.
Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме призвали запретить электронные сигареты, напомнив, что ранее в Думу уже был внесен соответствующий законопроект.
В июле 2020 года Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах.
Документ также устанавливал требования к их демонстрации в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых. Кроме того, был введен запрет на продажу несовершеннолетним кальянов, вейпов и других устройств для курения.
В мае 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана на период до 2035 года. В частности, план предусматривает «проработку вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет». Согласно концепции, к 2035 году число курильщиков должно быть сокращено с нынешних 29% до 21%.
В конце 2021 года исследование Gorodissky IP Security показало, что черный рынок электронных сигарет в интернете увеличил оборот вдвое и достиг 23 млрд руб.
По оценке аналитиков, ущерб бюджету России от действий преступников должен был составить 4,2 млрд руб. В исследовании сообщалось, что основные каналы продаж нелегальных ЭСДН — сайты и соцсети.