Володин поручил подготовить предложения о запрете вейпов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов, сообщает корреспондент РБК.

«Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам — комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи — изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов», — сказал он.

В 2020 году в России приняли закон о запрете продажи кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Кроме того, законом вейпы и кальяны были фактически были приравнены к табачным изделием и их использование в общественных местах ограничили.

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