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Мишустин анонсировал начало выплат оставшимся за рубежом россиянам

Михаил Мишустин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Первые выплаты средств на кредитные карты россиян, которые не могут пока вылететь из-за границы в Россию, начнут поступать 6 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления», — добавил он на совещании со своими заместителями.

Россия прекратила международные рейсы для эвакуации россиян в ночь на 4 апреля. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что власти взяли тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в Россию.

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Согласно данным МИДа, в Россию не могут вернуться около 25 тыс. россиян. Правительство выделило 500 млн руб. на помощь тем, кто предоставит о себе сведения. По словам Мишустина, в первую очередь деньги пойдут на оплату их проживания.

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Кабмин также установил порядок помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину. Так, на поддержку могут претендовать те граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. На взрослого человека будет выделено 2,4 тыс. руб. в день, на ребенка в возрасте до 14 лет — 1,6 тыс. руб. в день.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: выплаты, Михаил Мишустин, россияне
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