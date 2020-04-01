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Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

На последней полной неделе марта расходы россиян в винных магазинах выросли в годовом исчислении почти на треть. В недельном исчислении (+21,9%) прирост трат в винных магазинах оказался максимальным во всех категориях
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах на 21,9% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем годом ранее, следует из поступившего в РБК отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности. В недельном исчислении прирост трат в винных магазинах оказался максимальным во всех категориях, в годовом его превзошел только прирост трат на лекарства и медицинские товары (+37,8%) и телекоммуникационную технику (+67,17%).

Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции. А потому по итогам полных четырех недель марта (с 2 по 29 число) расходы увеличились в годовом исчислении только на 8,9%, что заметно меньше прироста трат на:

  • телекоммуникационное оборудование — +50,37%;
  • лекарства и медицинские товары — +22,19%;
  • бытовую технику и электронику — +21,2%;
  • товары для строительства и ремонта — +17,61%;
  • товары для домашних животных — +16,45%

При этом общее увеличение расходов на продукты оказалось меньше «алкогольного» — 8,37%.

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«Благодаря двум неделям активных продаж в таких крупных категориях, как продовольствие и бытовая техника, по итогам марта будет зафиксирован всплеск расходов. За четыре полные недели месяца номинальный прирост составил не менее 5% год к году», — отмечается в отчете. Однако в большинстве категорий расходы россиян сокращались на протяжении всего марта (например, в категории «Хобби и увлечения» они упали в годовом исчислении сразу на 68,5%, а в категории «Цветы и подарки» — на 64,4%), а в конце месяца наметился уже и общий спад.

«За неделю с 23 по 29 марта траты упали на 6,2% по сравнению с предшествующей неделей. Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в наших данных был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях. После этого активность покупателей быстро пошла на спад. Уже прошедшие выходные оказались отчетливо слабыми», — отмечают аналитики.

Обвально сократились (в годовом исчислении) на последней полной неделе марта расходы россиян на развлечения (минус 78,1%), спорт (минус 52,6%) и одежду (минус 51%), а на авиабилеты и туры россияне деньги тратить и вовсе почти перестали — минус 82,9% и 90,4% соответственно.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, алкоголь, коронавирус
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