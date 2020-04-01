Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

На последней полной неделе марта расходы россиян в винных магазинах выросли в годовом исчислении почти на треть. В недельном исчислении (+21,9%) прирост трат в винных магазинах оказался максимальным во всех категориях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах на 21,9% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем годом ранее, следует из поступившего в РБК отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности. В недельном исчислении прирост трат в винных магазинах оказался максимальным во всех категориях, в годовом его превзошел только прирост трат на лекарства и медицинские товары (+37,8%) и телекоммуникационную технику (+67,17%).

Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции. А потому по итогам полных четырех недель марта (с 2 по 29 число) расходы увеличились в годовом исчислении только на 8,9%, что заметно меньше прироста трат на:

телекоммуникационное оборудование — +50,37%;

лекарства и медицинские товары — +22,19%;

бытовую технику и электронику — +21,2%;

товары для строительства и ремонта — +17,61%;

товары для домашних животных — +16,45%

При этом общее увеличение расходов на продукты оказалось меньше «алкогольного» — 8,37%.