Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь
С 23 по 29 марта россияне потратили в винных магазинах на 21,9% больше, чем на предыдущей неделе, и на 31,83% больше, чем годом ранее, следует из поступившего в РБК отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности. В недельном исчислении прирост трат в винных магазинах оказался максимальным во всех категориях, в годовом его превзошел только прирост трат на лекарства и медицинские товары (+37,8%) и телекоммуникационную технику (+67,17%).
Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции. А потому по итогам полных четырех недель марта (с 2 по 29 число) расходы увеличились в годовом исчислении только на 8,9%, что заметно меньше прироста трат на:
- телекоммуникационное оборудование — +50,37%;
- лекарства и медицинские товары — +22,19%;
- бытовую технику и электронику — +21,2%;
- товары для строительства и ремонта — +17,61%;
- товары для домашних животных — +16,45%
При этом общее увеличение расходов на продукты оказалось меньше «алкогольного» — 8,37%.