В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабинета министров.
«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование предприятий по реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения», — сказано в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства.
Предприятия общественного питания в стране должны работать только на вынос или в режиме доставки, решило правительство.
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