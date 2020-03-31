В Грузии запретили продажу алкоголя

Функционирование всех объектов по продаже спиртных напитков в Грузии запрещено. Действовать запрет будет до окончания чрезвычайного положения

Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте кабинета министров.

«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование предприятий по реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения», — сказано в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства.

Предприятия общественного питания в стране должны работать только на вынос или в режиме доставки, решило правительство.

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