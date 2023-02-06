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Толчки от землетрясения в Турции почувствовали в Гренландии

В Гренландии зафиксировали подземные толчки после землетрясения в Турции и Сирии
О подземных толчках сообщили в Гренландии, Абхазии, Армении. Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 1 тыс., в Сирии — 400 человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Толчки от землетрясения в Турции и Сирии ощущались даже в Гренландии, передает AFP со ссылкой на геологический институт при правительстве Дании.

Жители Абхазии в районе 13:30 по местному времени (12:30 мск) 6 февраля тоже почувствовали подземные толчки, передает «Апсныпресс». Агентство приводит кадры, как в одном из жилых домов трясутся люстры.

В Армении подземные толчки после землетрясения в Турции и Сирии зафиксировали в двух городах. В Ереване они ощущались с магнитудой 3, в Гюмри — 3–4, сообщила спасательная служба Армении.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Sertac Kayar / Reuters

Первое землетрясение на юго-востоке Турции произошло рано утром 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Толчки зафиксировали в десяти провинциях, в том числе в городах Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр и других. Землетрясение также затронуло Сирию, толчки ощущались в Греции, Ливане, Египте и на Кипре.

Толчки от землетрясения в Турции почувствовали в Гренландии
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По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли свыше 1 тыс. человек, более 7 тыс. пострадали. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. На востоке страны взорвался газопровод.

В Сирии погибли более 400 человек. Президент Башар Асад созвал экстренное совещание правительства.

После первого землетрясения фиксировались афтершоки. Спустя несколько часов произошло новое землетрясение магнитудой 7,7.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Турция землетрясение Гренландия
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