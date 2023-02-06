Эрдоган назвал землетрясение в Турции самым мощным за последние 84 года

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Видеозапись выступления появилась в его официальном аккаунте в Twitter, его слова передает новостное агентство Anadolu.

Магнитуда землетрясения составила 7,7. Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения погибли 912 человек, еще 5 385 ранены. Турецкий лидер добавил, что это не окончательная цифра. Правительство страны предпринимает шаги по устранению последствий, на завалах построек в зоне землетрясения бесперебойно идут поисково-спасательные работы.

Землетрясение произошло 6 февраля в 4:17 по местному времени в районе Кахраманмараш в юго-восточной части Турции, оно затронуло десять провинций. В некоторых местах нет электричества, в пострадавшие районы остановили подачу газа. По словам вице-президента страны Фуата Октая, в зоне землетрясения разрушены более 1,7 тыс. зданий.

Землетрясение затронуло и северную часть Сирии — из-за него погибли 326 человек, ранения получили 1042 человек. Большинство пострадавших — жители Латакии, Алеппо, Хамы и Тартуса. Толчки ощутили в соседних странах, в том числе Ливане, Кипре, Ираке и Израиле.

В 13:24 по московскому времени сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции. Его магнитуда составила 7,7 баллов. Как передает CNN Turk, его ощутили в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане. По информации Al Jazeera, подземные толчки ощущались также в столице Сирии Дамаске, провинции Латакия.

Президент Турции Эрдоган решил взять на себя руководство штабом AFAD по координации работ после землетрясения.

Посольства России в обеих странах не сообщали о погибших или пострадавших среди россиян. Президент Владимир Путин направил телеграммы лидерам из Сирии и Турции, в которых выразил соболезнования из-за землетрясения.

Video