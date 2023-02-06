Асад созвал экстренное совещание правительства Сирии из-за землетрясения

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Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное совещание правительства страны из-за землетрясения, очаг которого находился в соседней Турции, сообщает агентство SANA.

Президент и совет министров обсуждают ущерб от подземных толчков и меры, которые нужно принять для ликвидации последствий землетрясения.

Магнитуда землетрясения на границе с Сирией достигала 6,4.

В нескольких городах Сирии, в том числе в Баянисе, Джабле и Сармаде, произошло обрушение зданий, сообщает Al Hadath. По последним данным Минздрава, в Сирии погибли 237 человек, ранения получили 639, большинство из них в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе.

Министерство обороны Сирии объявило мобилизацию всех своих частей для поиска людей под завалами, помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений. Во всех регионах местным властям и службам помогают волонтерские и студенческие объединения, заявили в Национальном союзе сирийских студентов.