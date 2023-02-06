В Турции произошло новое землетрясение

Очаг находился в 60 км от Кахраманмараша, там же был эпицентр и ночного землетрясения. Подземные толчки ощущались в тех же провинциях, что и раньше, а также в Анкаре и сирийских Латакии и Дамаске

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

В центральной части Турции произошло новое землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане, передает CNN Turk.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда нового землетрясения составила 7,7. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 59 км от Кахраманмараша. Землетрясение было зафиксировано в 10: 27 UTC (13:27 мск), а в 10:36 (13:36 мск) в 77 км от города произошло еще одно, магнитудой 5,9.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), магнитуда нового землетрясения в провинции Кахраманмараш составила 7,6, передало ведомство в Twitter. Из-за землетрясений закрылся аэропорт Аданы, сообщило Yeni Safak Twitte

Как сообщил телеканал Al Jazeera, подземные толчки ощущались также в столице Сирии Дамаске, провинции Латакия.

В 4:17 в понедельник, 6 февраля, произошло землетрясение в турецком городе Пазарджык провинции Кахраманмараш. Всего подземные толчки были зафиксированы в 10 провинциях, в том числе городах Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Адана и других. AFAD сообщило, что было зафиксировано 66 афтершоков. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли 912 человек, пострадали почти 5,4 тыс. человек. Из-за подземных толчков были разрушены свыше 3 тыс зданий. В пострадавших провинциях приостановили обучение во всех образовательных учреждениях. Эрдоган назвал землетрясение самым сильным с 1939 года.

Подземные толчки ощущались и в северных сирийских провинциях — Латакии, Алеппо и Хама. Там, по данным Минздрава, погиб 371 человек, пострадали более 1 тыс.