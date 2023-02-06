В Турции произошло новое землетрясение

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Кредитные каникулы — 2023: как законно получить отсрочку по кредиту в РФ Инвестиции, 14:43
Обрушение здания из-за землетрясения в Турции в прямом эфире. Видео Общество, 14:43
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 14:42
Подоляк сравнил уступки Москве с капитуляцией Политика, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:38
Суд отказался изменить решение по иску Пригожина к Венедиктову Общество, 14:38
Аналитики назвали главные тренды российской индустрии майнинга в 2023 г. Крипто, 14:37
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Эрдоган назвал землетрясение в Турции самым мощным за последние 84 года Общество, 14:37
Арахамия исключил отставку главы Минобороны Украины на этой неделе Политика, 14:35
Профессор Университета Нью-Йорка допустил падение акций Adani еще на 40% Инвестиции, 14:32
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 14:31
Власти Тувы назвали вопиющим случаем жалобу мобилизованных на побои в ДНР Политика, 14:29
Прокуратура потребовала признать террористами «Легион «Свобода России» Политика, 14:20
«Домклик» назвал самые популярные у покупателей жилья в Москве типы домов Недвижимость, 14:20
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
0 

В Турции произошло новое землетрясение

В центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Очаг находился в 60 км от Кахраманмараша, там же был эпицентр и ночного землетрясения. Подземные толчки ощущались в тех же провинциях, что и раньше, а также в Анкаре и сирийских Латакии и Дамаске
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

В центральной части Турции произошло новое землетрясение, подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане, передает CNN Turk.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда нового землетрясения составила 7,7. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 59 км от Кахраманмараша. Землетрясение было зафиксировано в 10: 27 UTC (13:27 мск), а в 10:36 (13:36 мск) в 77 км от города произошло еще одно, магнитудой 5,9.

По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), магнитуда нового землетрясения в провинции Кахраманмараш составила 7,6, передало ведомство в Twitter. Из-за землетрясений закрылся аэропорт Аданы, сообщило Yeni Safak Twitte

Как сообщил телеканал Al Jazeera, подземные толчки ощущались также в столице Сирии Дамаске, провинции Латакия.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Sertac Kayar / Reuters

В 4:17 в понедельник, 6 февраля, произошло землетрясение в турецком городе Пазарджык провинции Кахраманмараш. Всего подземные толчки были зафиксированы в 10 провинциях, в том числе городах Газиантеп, Шанлыурф, Диярбакыр, Адана и других. AFAD сообщило, что было зафиксировано 66 афтершоков. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, погибли 912 человек, пострадали почти 5,4 тыс. человек. Из-за подземных толчков были разрушены свыше 3 тыс зданий. В пострадавших провинциях приостановили обучение во всех образовательных учреждениях. Эрдоган назвал землетрясение самым сильным с 1939 года.

Подземные толчки ощущались и в северных сирийских провинциях — Латакии, Алеппо и Хама. Там, по данным Минздрава, погиб 371 человек, пострадали более 1 тыс.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
землетрясение Турция Сирия Анкара Дамаск
Материалы по теме
Шойгу по телефону выразил соболезнования министру обороны Турции
Политика
МЧС подготовило два самолета со спасателями для помощи Турции
Общество
Число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter