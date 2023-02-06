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Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фотогалерея
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Оно привело к разрушениям в 10 турецких городах, а также соседней Сирии. В Турции сообщили о 284 погибших, в Сирии — о 237
Люди напротив разрушенного здания в турецкой Малатье.
Разрушенное здание в турецком Диярбакыре
Последствия землетрясения в Малатье, Турция.
Вид на замок Газиантеп, который был частично разрушен в результате землетрясения. Впервые крепость в этом месте была построена во II—IV веке нашей эры, замок появился в 527—565 годах. С тех пор он неоднократно реставрировался и расширялся, во времена Османской империи в 1557 году были перестроены башни
Разрушения в Диярбакыре.
Спасатели в разрушенном здании в Диярбакыре.
Людей ищут в разрушенном здании в Диярбакыре.
Последствия землетрясения в Азазе, Сирия.
Поврежденный автомобиль в сирийском Азазе.
Последствия землетрясения в сирийском Джандарисе.
Разрушенное здание в сирийском Азазе.
Спасатели выносят пострадавшего ребенка в сирийском Азазе.