Что случилось за день. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
«Газпром» изучит возможность прокладки газопровода в Китай через Монголию Экономика, 20:38 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 20:25 США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду Общество, 20:21 Суд частично удовлетворил иск лидера московских единороссов к Навальному Политика, 20:18 Financial Times и Reuters сообщили о рекордном IPO Saudi Aramco Бизнес, 20:07 Пленник пледа или диванный эксперт: чем занятся на Новый год. Тест РБК и Huawei, 19:52 Путин оценил ответы мировых лидеров на свое письмо о ракетах Политика, 19:52 ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель Общество, 19:43 СМИ узнали о крушении в Египте истребителя МиГ-29 Общество, 19:37 Минфин отказался от заимствований в долларах Экономика, 19:36 Аксенов сделал 31 декабря выходным днем в Крыму Общество, 19:33 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:27 Как снизить потребление сахара и еще 20 ЗОЖ-челенджей РБК Стиль и Barilla, 19:22 Глава МОК заявил об обязанности следовать решению WADA по России Спорт, 19:22
Общество ,  
0 
Что случилось за день. Главные новости РБК
О чем Дмитрий Медведев говорил с журналистами, перегибы в Сбербанке, Совет судей передумал наказывать СМИ, Садовничий сохранил пост ректора МГУ; главные новости — в обзоре РБК
Как прошла пресс-конференция Дмитрия Медведева
На ежегодной пресс-конференции премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на многие злободневные вопросы. В частности, он поговорил о летних протестах, пенсионной реформе, YouTube и «Яндексе».
  • Отвечая на вопрос телеведущей и видеоблогера Насти Ивлеевой о последствиях закона о «суверенном интернете», Медведев сказал: «Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется <...> Цель закона в другом — чтобы нас не смогли отрезать».
  • Говоря о «Яндексе», акции которого падали на фоне обсуждения законопроекта о значимых сайтах, премьер сказал: «Яндекс» у нас один <...> Но все-таки здесь регулирование должно быть». И оно будет сбалансированным — с учетом интересов как компаний, так и государства.
  • Была затронута и тема протестных акций этим летом. По мнению премьера, их «вызвал мощный запрос на справедливость». Если в России начнутся протесты по примеру французских «желтых жилетов», это может вылиться в бунт, «бессмысленный и беспощадный».
  • Глава правительства также назвал самое сложное решение, которое принимал. «Для меня, президента и правительства очень сложным было решение о пенсионной реформе. Никому принимать его не хотелось», — сказал он.

Греф рассказал о перегибах на местах в Сбербанке после утечки

После утечек данных клиентов Сбербанк ужесточил меры кибербезопасности, что привело к замедлению рабочих процессов. Глава правления Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками объяснил, что в первое время без перегибов и ручного управления не обойтись.

  • Утечка данных из Сбербанка произошла в начале октября. В сети появилось объявление о продаже около 60 млн записей о клиентах банка. В Сбербанке подтвердили утечку данных лишь о 5 тыс. клиентов. Виновником оказался сотрудник кредитной организации.
  • «Случай, который произошел, поменял нашу парадигму. Мы сказали: мы не можем полагаться на волю случая», — заявил Греф. Сбербанк создаст систему, которая не позволит «вынести ни один бит информации несанкционированно», пообещал он. До конца 2022 года банк планирует перенести около 80% своих сервисов на новую технологическую платформу.
  • И хотя в первое время без ручного вмешательства в процессы не обойтись, с каждым месяцем они будут становиться все более автоматизированными, заверил Греф.
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты «поторопились с выводами», когда распространили информацию о желании Совета судей ввести ответственность для СМИ за выпуск публикаций, дискредитирующих судебную систему. Об этом заявил председатель Совета судей России Виктор Момотов.
  • О новой концепции информационной политики судебной системы ранее писала газета «Ведомости». По данным издания, ее авторы предложили внедрить «механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ» и ввести ответственность для журналистов за давление на суд.
  • По словам Момотова, такой вопрос действительно поднимался в ходе обсуждения концепции. Но речь шла лишь о мнениях отдельных лиц. В итоге же Совет судей исключил из концепции вопросы, касающиеся защиты от действий журналистов, поскольку они «посягают на конституционные принципы».
  • В сентябре 2019 года Мосгорсуд выступил с заявлением о том, что в отношении председателя суда на процессе по делу актера Павла Устинова, обвиненного в применении насилия к представителю власти на несогласованной акции, в СМИ и соцсетях была развернута «откровенная травля».

Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ

Полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего продлены еще на пять лет. Указ подписал президент Владимир Путин. На тот же срок продлены полномочия ректора СПбГУ Николая Кропачева.

  • Переназначение стало возможно после спешного принятия нового закона, который позволяет главе государства продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ неограниченное число раз.
  • Без изменений в законодательстве 80-летний Садовничий не смог бы сохранить свой пост. Согласно Трудовому кодексу быть ректором можно до достижения 65 лет. Оставаться на посту до 80 лет можно было лишь по решению президента. Теперь ограничение снято.
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter