Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

О чем Дмитрий Медведев говорил с журналистами, перегибы в Сбербанке, Совет судей передумал наказывать СМИ, Садовничий сохранил пост ректора МГУ; главные новости — в обзоре РБК

Как прошла пресс-конференция Дмитрия Медведева

На ежегодной пресс-конференции премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на многие злободневные вопросы. В частности, он поговорил о летних протестах, пенсионной реформе, YouTube и «Яндексе».

Отвечая на вопрос телеведущей и видеоблогера Насти Ивлеевой о последствиях закона о «суверенном интернете», Медведев сказал: «Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется <...> Цель закона в другом — чтобы нас не смогли отрезать».

Говоря о «Яндексе», акции которого падали на фоне обсуждения законопроекта о значимых сайтах, премьер сказал: «Яндекс» у нас один <...> Но все-таки здесь регулирование должно быть». И оно будет сбалансированным — с учетом интересов как компаний, так и государства.

Была затронута и тема протестных акций этим летом. По мнению премьера, их «вызвал мощный запрос на справедливость». Если в России начнутся протесты по примеру французских «желтых жилетов», это может вылиться в бунт, «бессмысленный и беспощадный».

Глава правительства также назвал самое сложное решение, которое принимал. «Для меня, президента и правительства очень сложным было решение о пенсионной реформе. Никому принимать его не хотелось», — сказал он.

Греф рассказал о перегибах на местах в Сбербанке после утечки

После утечек данных клиентов Сбербанк ужесточил меры кибербезопасности, что привело к замедлению рабочих процессов. Глава правления Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками объяснил, что в первое время без перегибов и ручного управления не обойтись.