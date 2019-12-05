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Судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику
Совет судей предлагает разработать нормативный акт о правилах освещения журналистами деятельности судов. Эти и другие меры должны помочь судам защититься от давления со стороны СМИ и «тенденциозных публикаций»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, который обсуждает Совет судей.

Авторы документа предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.

В документе также предлагается не допустить «лоббирования интересов отдельных лиц» при помощи публикации в СМИ коммерческих материалов, в которых деятельность судов подается с негативной точки зрения.

Авторы новой концепции называют актуальной проблему «скандализации правосудия» — речь идет о манипуляции общественным мнением в отношении судебной власти и необоснованной критике, которая подрывает доверие граждан к судам. Поэтому, говорится в документе, необходимо предусмотреть меры ответственности для СМИ. Какие именно меры имеются в виду, председатель комиссии Совета судей по связям с госорганами и общественными организациями Евгений Шепелин не уточнил, пишут «Ведомости».

Политика
Судьи предложили ввести ответственность за «скандализацию» правосудия

Отмечается, что в предыдущей концепции 2001 года акцент делался на организацию системы информационного обеспечения деятельности судебной власти, так как из-за информационной закрытости судов они оказались «в информационной блокаде».

Ввести в российском законодательстве ответственность за «скандализацию правосудия» в феврале текущего года предложил глава Совета судей Виктор Момотов. Поясняя значение этого понятия, он привел в пример англо-саксонскую правовую систему, где под ним подразумеваются действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи. Он заявил тогда, что уважение к суду — это необходимое условие подлинной судейской независимости, необходимое для построения правового государства.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: судьи, СМИ, критика
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