Судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику

Совет судей предлагает разработать нормативный акт о правилах освещения журналистами деятельности судов. Эти и другие меры должны помочь судам защититься от давления со стороны СМИ и «тенденциозных публикаций»

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Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, который обсуждает Совет судей.

Авторы документа предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.

В документе также предлагается не допустить «лоббирования интересов отдельных лиц» при помощи публикации в СМИ коммерческих материалов, в которых деятельность судов подается с негативной точки зрения.

Авторы новой концепции называют актуальной проблему «скандализации правосудия» — речь идет о манипуляции общественным мнением в отношении судебной власти и необоснованной критике, которая подрывает доверие граждан к судам. Поэтому, говорится в документе, необходимо предусмотреть меры ответственности для СМИ. Какие именно меры имеются в виду, председатель комиссии Совета судей по связям с госорганами и общественными организациями Евгений Шепелин не уточнил, пишут «Ведомости».