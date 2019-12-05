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Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Глава Совета судей сообщил, что предложения о введении таких наказаний не были включены в утвержденную органом концепцию информационной политики судебной системы

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами». Об этом заявил ТАСС председатель Совета судей России Виктор Момотов.

По его словам, такой вопрос действительно поднимался на заседании профильной комиссии Совета в ходе обсуждения концепции информационной политики судебной системы, однако речь шла лишь о мнениях отдельных лиц. 

«Когда Совет судей (на заседании 5 декабря — прим. ТАСС) принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов», — заверил Момотов.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что авторы концепции предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.

По словам Момотова, положения об этом были исключены из концепции, так как они «посягают на конституционные принципы».

«Даже саму идею убрали», — добавил глава Совета судей, отметив, что судьи хотели бы выстраивать нормальный диалог со средствами массовой информации.

В конце сентября Мосгорсуд заявлял, что судья, который председательствовал на процессе по делу актера Павла Устинова, проходившего по статье о применении насилия к представителю власти на несогласованной акции, столкнулся с «откровенной травлей» в СМИ и соцсетях. В суде отметили, что приветствуют «взвешенные и ответственные» аналитические рассуждения. «Однако содержание ряда публикаций следует расценивать не иначе, как неприемлемые вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия, проявление неуважения к суду, провокации в адрес судьи федерального суда», — добавили в инстанции.

Автор: Евгений Калюков
Теги: критика, суды, судьи
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