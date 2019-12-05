Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Глава Совета судей сообщил, что предложения о введении таких наказаний не были включены в утвержденную органом концепцию информационной политики судебной системы

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами». Об этом заявил ТАСС председатель Совета судей России Виктор Момотов.

По его словам, такой вопрос действительно поднимался на заседании профильной комиссии Совета в ходе обсуждения концепции информационной политики судебной системы, однако речь шла лишь о мнениях отдельных лиц.

«Когда Совет судей (на заседании 5 декабря — прим. ТАСС) принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов», — заверил Момотов.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что авторы концепции предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.

По словам Момотова, положения об этом были исключены из концепции, так как они «посягают на конституционные принципы».