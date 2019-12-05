Путин переназначил Садовничего на пост ректора МГУ

Перензначение стало возможно после внесения изменений в законодательство, полномочия Садовничего продлены в третий раз после достижения им предельного возраста на госслужбе

Виктор Садовничий (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на пять лет продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На тот же срок были продлены полномочия ректора СПбГУ Никлая Кропачева

Согласно законодательству, глав этих вузов не избирают, а назначает президент. 2 декабря Путин утвердил закон, позволяющий ему продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ неограниченное число раз.

Согласно Трудовому кодексу, быть ректором можно до достижения 65 лет, после чего ученый совет вуза может продлить предельный возраст пребывания на посту до 70 лет. После этого, в случае с МГУ и СПбГУ, президент мог дважды продлевать полномочия ректоров.

Без изменений в законодательстве Садовничий не смог бы сохранить пост ректора — полномочия 80-летнего главы МГУ продлевали в 2009-м и 2014 годах.