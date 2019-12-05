«Страна у нас прекрасная»: как прошла пресс-конференция Дмитрия Медведева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 15:55 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения для СМИ—иностранных агентов Технологии и медиа, 15:49 Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации Общество, 15:49 На конференции GroupM представили прогноз для рынка рекламы на 2020 год Пресс-релиз, 15:48 Альянс несогласных: как НАТО пережила юбилейный саммит Мнение, 15:48 ГИБДД заявила о планах отменить штрафные баллы в экзамене на права Общество, 15:41 Медведев посоветовал не идеализировать СССР Общество, 15:36 МОЭК подала иск к собственнику кинотеатра «Соловей» Общество, 15:30 Как сделать продающий сайт или приложение РБК и Microsoft, 15:26 Российские гандболистки выиграли четвертый подряд матч на чемпионате мира Спорт, 15:18 Греф ответил на опасения о перегибах на местах в Сбербанке после утечки Финансы, 15:17 ОЭСР назвала проблемы участия России в международных налоговых спорах Экономика, 15:13 От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд Бизнес, 15:08 Модели не требуются: как «585 Золотой» искала идеального продавца Pro, 15:06
Политика ,  
0 
«Страна у нас прекрасная»: как прошла пресс-конференция Дмитрия Медведева
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел ежегодную пресс-конференцию для журналистов. Его спросили про закрытие YouTube, закон о домашнем насилии, любимой музыке и книгах. Главное — в обзоре РБК
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Об экономическом росте

«Рост в этом году ожидаем, может быть от 1,3 до 1,5% ВВП. <...> Бюджет сейчас профицитный, ожидаем, что профицит будет в районе 1,8% ВВП, это неплохой запас прочности. Но значительная часть работы впереди. <...> Рост есть, но не такой, как нам нужен. Во-первых, надо снизить административные барьеры. Имею в виду так называемую регуляторную гильотину. Но при этом нужно не совершить ошибок и ни в коем случае не тронуть льготы. Второе — это деловой климат, вроде как он лучше, но не идеальный: иногда избыточная активность правоохранительных органов и ряд других проблем. Мы наметили ряд шагов, включая совершенствование законодательства. Например, говорим о законопроекте, который позволит по-новому регулировать инвестиционные проекты.

Еще мы приняли решение непростое, чтобы распечатать кубышку — Фонд национального благосостояния. По всей видимости, в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ приблизительно 1 трлн руб. Они будут использоваться для инвестиционных проектов. Там на 20% государственных денег должно быть 80% привлеченных инвестиций, тогда этот инструмент заработает».

О реальных доходах россиян

«В последние годы доходы снижались по ряду причин. За последние девять месяцев тренд изменился, они начали расти, и вероятно, что по итогам года получим не минус, а плюс, небольшой, 0,2–0,3%. Но важнее самочувствие людей. Есть и налоговая нагрузка, и кредитная. <...> Мы изменили способ поддержки на адресный. Например, решение по пособию на ребенка в размере 50 руб. Провели индексацию пенсий в полном объеме и даже с некоторым упреждением. Эта работа будет продолжена, и постараемся, чтобы поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев».

О суверенном Рунете

«Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся. Цель закона в другом — чтобы нас не смогли отрезать. Когда говорят, а кто нас собирается отрезать? Это обывательские разговорчики. Отрезать могут от чего угодно».

Технологии и медиа
Операторы попросили защитить данные абонентов в «суверенном Рунете»

О доступности лекарств

«Мы в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства, потому что появились экономические возможности. Только в этом году на закупку предусмотрены 150 млрд руб., в следующем — 175 млрд руб., то есть деньги есть. Вопрос в том, чтобы эти деньги перевести в лекарства. Мы расширяем список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, но в ряде случаев исчезают препараты. Я бы не стал винить импортозамещение. Это сделано не чтобы отсечь людей от иностранных лекарств — это было бы негуманно и неприемлемо, — а для того, чтобы сделать дешевле. <...> Госрегулирование цен должно быть более гибким.

<...> Ни у кого не было цели, чтобы какие-то препараты исчезли из аптек. В аптеке должно быть все что угодно, но нужно стимулировать иностранные фирмы, чтобы они оставались, даже если рынок снижается. Постараемся отрегулировать так, чтобы сбоев было меньше».

О законопроекте о домашнем насилии

«Если об этом говорят, идет дискуссия, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть, это не придумали журналисты. Вопрос, как на это реагировать. Два года назад в ст. 116 УК РФ («Побои». — РБК) были внесены изменения, появилась статья, которая декриминализовала семейные побои, как говорят эксперты. Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. В XXI веке никого не может утешить формула «бьет значит любит».

У меня нет окончательной позиции по этому законопроекту [о домашнем насилии]. Там есть интересные моменты, например предостережение, <...> когда те, кто был в браке и привлекался за такие действия, не допускаются на какое-то расстояние. Вопрос верификации и не будет ли здесь манипулирования, как говорят критики законопроекта. В ткани законопроекта нет ни административной, ни уголовной ответственности, и вопрос, нужна ли она там. Сейчас готовится новая редакция КоАП, и вот там этот состав может появиться. Нужно выслушать все стороны».

Политика
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

О допинге в российском спорте

«Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо. Мы должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании таких препаратов. Надо помнить, что в конечном счете ответственность лежит именно на спортсмене и на его враче. Но вся эта ситуация с допингом напоминает бесконечный антироссийский сериал. <...> Мы должны и дальше проводить работу по борьбе с допингом. И надо биться за свои интересы. Поживем — увидим».

О летних протестах в Москве

«В целом протесты вызвал мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился в том числе в различные акции. Само по себе, наверное, это нормально. Но такие проблемы невозможно решить ни на площади, ни в соцсетях. Там можно заявить о своем мнении, но это должно быть в рамках закона. Французские «желтые жилеты» у нас теоретически могут превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный, и об этом государство должно думать. В то же время любая юридически разрешенная активность, в том числе связанная с выражением своей позиции, допустима и необходима, и государство должно эти настроения улавливать».

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Об интеграции с Белоруссией

«У нас есть союзное государство — это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то происходят, но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий. С США у нас $25 млрд торгового оборота, а с Белоруссией, небольшая страна, — $35 млрд. Нам нужно этим дорожить, делать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы. Но мы должны видеть, куда мы с этой интеграцией идем. Нам говорят: «Мы не хотим поступаться суверенитетом». Так не надо поступаться, но любая интеграция — это уменьшение суверенитета. Не нужно бояться этого. Нужно принять решение, которое позволит заложить нам базу наших отношений».

Экономика
СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

О президенте Украины Владимире Зеленском

«Его предшественник (бывший президент Украины Петр Порошенко. — РБК) точно никакого мира не хотел. В эту же историю хотят затянуть и Зеленского. У него высокий уровень поддержки населения, он должен понимать перед ними свою ответственность. А то, что этот народ для нас не чужой, и так все знают».

Политика
Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

О реформе первичного звена здравоохранения

«Ситуация в больницах, фельдшерских пунктах очень сложная. Общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее. <… > Здания замызганные, грязные. Все это грустно. Нужны инвестиции в «первичку». Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих. Потому что в сарае невозможно лечить людей. Нужно закупать современное оборудование. Этим нужно заниматься всем вместе — каждый регион должен туда вложиться. На реформу первичного звена нам понадобится около 550 млрд руб. на ближайшие несколько лет. Эти деньги жалеть нельзя. Это та медицина, с которой сталкивается каждый конкретный человек. Вторая половина этой задачи — общее улучшение качества медуслуг и положения медиков, которые в этой сети работают».

О мусорной реформе

«Мусорная реформа» звучит грустно. Понятно, что не в термине дело, но иногда и в нем. Тут речь про новую отрасль, которой у нас никогда не было. Идет это дело непросто. Людям далеко не всегда нравится, что утилизация должна проходить у них под носом. <…> Надо строить и заводы по уничтожению мусора, и по сортировке. Мы не придавали этому значения, а во многих странах это давно действует. Сейчас надо этому учиться. <…> Заниматься этим надо, даже если это кому-то не нравится. <…> Тарифы кое-где выросли, но благодаря часто ручному управлению нам удалось не допустить этого. Тарифы оказались в целом приемлемыми. Было непросто послать правильные сигналы в регионы. <…> Мы будем помогать. Эта программа значительная, она до 2024 года предусматривает 300 млрд руб. инвестиций. <…> Нам нужно жить в чистой стране. А страна у нас прекрасная».

Зеленая экономика 
Инновации на помойке: кто помогает Google экономить на мусоре

О работе с молодежью

«На мой взгляд, применительно к национальным проектам официальную информацию молодежь часто не воспринимает. Скучно кажется, не хочется воспринимать. Поэтому очень важно использовать все варианты, но все должно быть по-умному, нельзя никого грузить. <…> Но вести эту работу надо».

О конкуренции телевидения и интернета

«Глубина проникновения у телевидения пока выше. Если говорить о мобильности, о целевой аудитории, интернету нет конкуренции. Есть другая проблема — ответственность за верификацию. То, что наш приятель за океаном называет fake news. В интернете этой ответственности нет. <…> Я больше использую интернет. Но это особенности моей работы. <…> Очень многие интернет-находки, технологии, творческие решения проникают в телевидение. Интернет в значительной степени обязан качественным контентом телевидению. Победила дружба».

О пиратстве в сети

«Система стала лучше. В определенный период она вообще не могла противостоять пиратству. Сейчас мы боремся с этими зеркалами. <…> Невозможно побороть эту заразу, находясь в одной стране. Нужна конвенция и позиция всех стран. В цифровой сфере охрана авторских стран очень затруднительна: нужно придумывать новые и новые конструкции».

О самом сложном решении

«Самые сложные решения — те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию Грузии. Буквально через два месяца после вступления в должность. Последующее развитие событий показало, что это решение было единственно верным и неизбежным. Что касается последних событий, для меня, президента и правительства очень сложным было решение о пенсионной реформе. Никому принимать его не хотелось. <…> Это было одно из самых сложных решений и тяжелых».

О творческом подходе в работе с правительством

«Рукоприкладство же недопустимо (смеется). Но если говорить серьезно, это большой коллектив, мои товарищи. Очень часто в конце заседания правительства, я из зала удаляю всех приглашенных и оставляю только членов правительства, рассказываю им «про политику партии в деревне», указываю на недостатки. Ну и мы собираемся на разные мероприятия, семинары, в известной степени даже тимбилдинг. Иногда дни рождения отдельных коллег отмечаем. У нас хороший командный дух в правительстве. Ну и спортом все занимаются. Надеюсь, допинг не принимают (смеется)».

О музыкальных увлечениях

«Я начинал как человек, который любил только рок-музыку. Потом мои вкусы стали меняться, я стал слушать джаз, ряд рутинных видов деятельности выполняю под музыку. Мне музыка не мешает».

Общество
От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели

Могут ли взрослые научиться чему-то у детей

«Все должны учиться друг у друга хорошему. Дети — у взрослых, взрослые — у детей. Я помню, когда я первый раз показал сыну компьютер, он был еще очень маленький тогда, он следил за тем, что я делаю, но пять лет прошло — и он по каким-то вопросам стал лучше разбираться, чем я. Он интуитивно чувствовал это тоньше и лучше. Конечно, в этом смысле мы должны равняться на наших детей».

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Дмитрий Медведев, пресс-конференция
Материалы по теме
Медведев заявил о риске «бессмысленного и беспощадного» бунта в России
Общество
Медведев предложил извлечь уроки из ситуации с тратами на нацпроекты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter