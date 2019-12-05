«Страна у нас прекрасная»: как прошла пресс-конференция Дмитрия Медведева

О суверенном Рунете

«Никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся. Цель закона в другом — чтобы нас не смогли отрезать. Когда говорят, а кто нас собирается отрезать? Это обывательские разговорчики. Отрезать могут от чего угодно».

О доступности лекарств

«Мы в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства, потому что появились экономические возможности. Только в этом году на закупку предусмотрены 150 млрд руб., в следующем — 175 млрд руб., то есть деньги есть. Вопрос в том, чтобы эти деньги перевести в лекарства. Мы расширяем список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, но в ряде случаев исчезают препараты. Я бы не стал винить импортозамещение. Это сделано не чтобы отсечь людей от иностранных лекарств — это было бы негуманно и неприемлемо, — а для того, чтобы сделать дешевле. <...> Госрегулирование цен должно быть более гибким.

<...> Ни у кого не было цели, чтобы какие-то препараты исчезли из аптек. В аптеке должно быть все что угодно, но нужно стимулировать иностранные фирмы, чтобы они оставались, даже если рынок снижается. Постараемся отрегулировать так, чтобы сбоев было меньше».

О законопроекте о домашнем насилии

«Если об этом говорят, идет дискуссия, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть, это не придумали журналисты. Вопрос, как на это реагировать. Два года назад в ст. 116 УК РФ («Побои». — РБК) были внесены изменения, появилась статья, которая декриминализовала семейные побои, как говорят эксперты. Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. В XXI веке никого не может утешить формула «бьет значит любит».

У меня нет окончательной позиции по этому законопроекту [о домашнем насилии]. Там есть интересные моменты, например предостережение, <...> когда те, кто был в браке и привлекался за такие действия, не допускаются на какое-то расстояние. Вопрос верификации и не будет ли здесь манипулирования, как говорят критики законопроекта. В ткани законопроекта нет ни административной, ни уголовной ответственности, и вопрос, нужна ли она там. Сейчас готовится новая редакция КоАП, и вот там этот состав может появиться. Нужно выслушать все стороны».

О допинге в российском спорте

«Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо. Мы должны занять более строгую позицию в отношении тех, кто принимает решение об использовании таких препаратов. Надо помнить, что в конечном счете ответственность лежит именно на спортсмене и на его враче. Но вся эта ситуация с допингом напоминает бесконечный антироссийский сериал. <...> Мы должны и дальше проводить работу по борьбе с допингом. И надо биться за свои интересы. Поживем — увидим».

О летних протестах в Москве

«В целом протесты вызвал мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился в том числе в различные акции. Само по себе, наверное, это нормально. Но такие проблемы невозможно решить ни на площади, ни в соцсетях. Там можно заявить о своем мнении, но это должно быть в рамках закона. Французские «желтые жилеты» у нас теоретически могут превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный, и об этом государство должно думать. В то же время любая юридически разрешенная активность, в том числе связанная с выражением своей позиции, допустима и необходима, и государство должно эти настроения улавливать».

Об интеграции с Белоруссией

«У нас есть союзное государство — это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то происходят, но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий. С США у нас $25 млрд торгового оборота, а с Белоруссией, небольшая страна, — $35 млрд. Нам нужно этим дорожить, делать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы. Но мы должны видеть, куда мы с этой интеграцией идем. Нам говорят: «Мы не хотим поступаться суверенитетом». Так не надо поступаться, но любая интеграция — это уменьшение суверенитета. Не нужно бояться этого. Нужно принять решение, которое позволит заложить нам базу наших отношений».

О президенте Украины Владимире Зеленском

«Его предшественник (бывший президент Украины Петр Порошенко. — РБК) точно никакого мира не хотел. В эту же историю хотят затянуть и Зеленского. У него высокий уровень поддержки населения, он должен понимать перед ними свою ответственность. А то, что этот народ для нас не чужой, и так все знают».

О реформе первичного звена здравоохранения

«Ситуация в больницах, фельдшерских пунктах очень сложная. Общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее. <… > Здания замызганные, грязные. Все это грустно. Нужны инвестиции в «первичку». Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих. Потому что в сарае невозможно лечить людей. Нужно закупать современное оборудование. Этим нужно заниматься всем вместе — каждый регион должен туда вложиться. На реформу первичного звена нам понадобится около 550 млрд руб. на ближайшие несколько лет. Эти деньги жалеть нельзя. Это та медицина, с которой сталкивается каждый конкретный человек. Вторая половина этой задачи — общее улучшение качества медуслуг и положения медиков, которые в этой сети работают».

О мусорной реформе

«Мусорная реформа» звучит грустно. Понятно, что не в термине дело, но иногда и в нем. Тут речь про новую отрасль, которой у нас никогда не было. Идет это дело непросто. Людям далеко не всегда нравится, что утилизация должна проходить у них под носом. <…> Надо строить и заводы по уничтожению мусора, и по сортировке. Мы не придавали этому значения, а во многих странах это давно действует. Сейчас надо этому учиться. <…> Заниматься этим надо, даже если это кому-то не нравится. <…> Тарифы кое-где выросли, но благодаря часто ручному управлению нам удалось не допустить этого. Тарифы оказались в целом приемлемыми. Было непросто послать правильные сигналы в регионы. <…> Мы будем помогать. Эта программа значительная, она до 2024 года предусматривает 300 млрд руб. инвестиций. <…> Нам нужно жить в чистой стране. А страна у нас прекрасная».

О работе с молодежью

«На мой взгляд, применительно к национальным проектам официальную информацию молодежь часто не воспринимает. Скучно кажется, не хочется воспринимать. Поэтому очень важно использовать все варианты, но все должно быть по-умному, нельзя никого грузить. <…> Но вести эту работу надо».

О конкуренции телевидения и интернета

«Глубина проникновения у телевидения пока выше. Если говорить о мобильности, о целевой аудитории, интернету нет конкуренции. Есть другая проблема — ответственность за верификацию. То, что наш приятель за океаном называет fake news. В интернете этой ответственности нет. <…> Я больше использую интернет. Но это особенности моей работы. <…> Очень многие интернет-находки, технологии, творческие решения проникают в телевидение. Интернет в значительной степени обязан качественным контентом телевидению. Победила дружба».

О пиратстве в сети

«Система стала лучше. В определенный период она вообще не могла противостоять пиратству. Сейчас мы боремся с этими зеркалами. <…> Невозможно побороть эту заразу, находясь в одной стране. Нужна конвенция и позиция всех стран. В цифровой сфере охрана авторских стран очень затруднительна: нужно придумывать новые и новые конструкции».

О самом сложном решении

«Самые сложные решения — те, которые создают очень серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию Грузии. Буквально через два месяца после вступления в должность. Последующее развитие событий показало, что это решение было единственно верным и неизбежным. Что касается последних событий, для меня, президента и правительства очень сложным было решение о пенсионной реформе. Никому принимать его не хотелось. <…> Это было одно из самых сложных решений и тяжелых».

О творческом подходе в работе с правительством

«Рукоприкладство же недопустимо (смеется). Но если говорить серьезно, это большой коллектив, мои товарищи. Очень часто в конце заседания правительства, я из зала удаляю всех приглашенных и оставляю только членов правительства, рассказываю им «про политику партии в деревне», указываю на недостатки. Ну и мы собираемся на разные мероприятия, семинары, в известной степени даже тимбилдинг. Иногда дни рождения отдельных коллег отмечаем. У нас хороший командный дух в правительстве. Ну и спортом все занимаются. Надеюсь, допинг не принимают (смеется)».

О музыкальных увлечениях

«Я начинал как человек, который любил только рок-музыку. Потом мои вкусы стали меняться, я стал слушать джаз, ряд рутинных видов деятельности выполняю под музыку. Мне музыка не мешает».

Могут ли взрослые научиться чему-то у детей

«Все должны учиться друг у друга хорошему. Дети — у взрослых, взрослые — у детей. Я помню, когда я первый раз показал сыну компьютер, он был еще очень маленький тогда, он следил за тем, что я делаю, но пять лет прошло — и он по каким-то вопросам стал лучше разбираться, чем я. Он интуитивно чувствовал это тоньше и лучше. Конечно, в этом смысле мы должны равняться на наших детей».