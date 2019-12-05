Греф ответил на опасения о перегибах на местах в Сбербанке после утечки

Греф ответил на опасения о перегибах на местах в Сбербанке после утечки

После утечки данных клиентов Сбербанк не сможет в первое время обойтись без перегибов и ручного управления, заявил глава правления Герман Греф. К 2023 году банк перенесет свои сервисы на новую платформу

Герман Греф (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сбербанк создаст систему, которая не позволит «вынести ни один бит информации несанкционированно», обещал глава банка Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками.

Один из собеседников пожаловался Грефу, что после утечки данных клиентов меры кибербезопасности в банке ужесточились, что привело к замедлению рабочих процессов, а некоторые работники даже говорят о перегибах на местах, отметил он.

«Не отреагировать на то, что произошло, мы не могли. Нам нужно радикальным образом пересмотреть наше отношение к киберзащите наших внутренних ресурсов. Я уже говорил о том, что мы исходили из парадигмы, что внутри банка люди понимают, насколько важна и ответственна роль сотрудника банка. И построить систему, которая полностью защищала бы нас от всякого рода злоупотреблений внутри, невозможно. Случай, который произошел, поменял нашу парадигму. Мы сказали: мы не можем полагаться на волю случая и не может один недобросовестный человек вылить ложку дегтя в бочку с медом», — ответил Греф.

Сбербанк построит такую систему, уверен он: «Можно ли ее построить в один день и, как вы сказали, без перегибов на местах? К сожалению, я боюсь, эти перегибы не на местах, а зачастую они централизованы. К сожалению, наверное, нет».