В сгоревшем костромском кафе была закрыта часть эвакуационных выходов
Несколько эвакуационных выходов в костромском кафе «Полигон», где произошел пожар, были заперты, это спровоцировало давку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ведомство потребовало возбудить уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК, до семи лет лишения свободы). Прокуратура заявила, что выявила факты бездействия должностных лиц, которые должны были организовывать проверку арендатора здания.
Ранее региональное управление Следственного комитета завело дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, санкция — до четырех лет лишения свободы), а прокуратура — по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц).
Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что были заперты четыре из семи эвакуационных выходов; один из них выбил посетитель. Очевидцы трагедии рассказывали РБК, что в здании был всего один «нормальный выход»; по их словам, люди внутри били стекла, пытаясь выйти. Как писал канал «Осторожно, новости», сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери кафе болгарками.
Пожар произошел в ночь на 5 октября. По данным властей, открытое горение удалось ликвидировать к утру субботы. МЧС сообщило о 13 погибших. Как заявили в прокуратуре, по одной из версий, причиной возгорания стало использование пиротехники. ГТРК «Кострома» передавала, что перед этим в кафе произошла массовая драка и один из присутствующих, предположительно, выстрелил из сигнальной ракетницы. Следственный комитет сообщил, что предполагаемый виновник пожара, а также директор компании, которая организовывала работу заведения, задержаны.
Кафе «Полигон» приналдежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Он пообещал помощь семьям погибших.