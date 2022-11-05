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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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В сгоревшем костромском кафе была закрыта часть эвакуационных выходов

Прокуратура: часть эвакуационных выходов в сгоревшем костромском кафе были закрыты
Прокуратура потребовала завести третье дело о пожаре, в котором погибли 13 человек. Очевидцы ранее рассказывали РБК, что в здании кафе был всего один «нормальный выход»
Фото: Светлана Сергеева / ТАСС
Фото: Светлана Сергеева / ТАСС

Несколько эвакуационных выходов в костромском кафе «Полигон», где произошел пожар, были заперты, это спровоцировало давку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ведомство потребовало возбудить уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК, до семи лет лишения свободы). Прокуратура заявила, что выявила факты бездействия должностных лиц, которые должны были организовывать проверку арендатора здания.

Последствия пожара в костромском кафе «Полигон». Фотогалерея
Фотогалерея 

Ранее региональное управление Следственного комитета завело дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, санкция — до четырех лет лишения свободы), а прокуратура — по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц).

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Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что были заперты четыре из семи эвакуационных выходов; один из них выбил посетитель. Очевидцы трагедии рассказывали РБК, что в здании был всего один «нормальный выход»; по их словам, люди внутри били стекла, пытаясь выйти. Как писал канал «Осторожно, новости», сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери кафе болгарками.

Пожар произошел в ночь на 5 октября. По данным властей, открытое горение удалось ликвидировать к утру субботы. МЧС сообщило о 13 погибших. Как заявили в прокуратуре, по одной из версий, причиной возгорания стало использование пиротехники. ГТРК «Кострома» передавала, что перед этим в кафе произошла массовая драка и один из присутствующих, предположительно, выстрелил из сигнальной ракетницы. Следственный комитет сообщил, что предполагаемый виновник пожара, а также директор компании, которая организовывала работу заведения, задержаны.

Кафе «Полигон» приналдежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Он пообещал помощь семьям погибших.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Кострома кафе Пожар уголовное дело халатность
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